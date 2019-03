En af de landmænd, som er politianmeldt under mistanke for svindel med ansøgninger til støttekroner, ærgrer sig over, at han nu er et af de sorte får, som ødelægger det for andre landmænd. Han afviser at have snydt med støtten og kalder Landbrugsstyrelsens ansøgningssystem for uoverskueligt. Foto: Birgitte Carol Heiberg