Pia Kjærsgaard: Alt for meget hysteri løser ingen klimaproblemer

Klima: Klimabølgen kom buldrende med 250 km i timen og slog luften ud af os alle, før den overhovedet ramte. Unge skoleelever stimlede sammen på gader og stræder, alvorsfulde klimaeksperter blev mandsopdækket af medierne, og politikerne på Christiansborg fik travlt med at grave grønne udspil frem fra skrivebordsskuffer i miljøvenlig krydsfiner. Ja, det håbede man da i hvert fald...

Fra den ene dag til den anden skulle alle danskere ændre livsstil, og ve den, der sendte stjålne blikke efter oksebøfferne i supermarkedet...!

Der er ingen tvivl om, at klima er blevet det, alle taler om i 2019. Nogle er bekymrede. Andre er decideret angste, og så er der alle dem, der ikke bliver blæst omkuld af dommedagsprofetier, men tror på, at verdenssamfundet på en saglig og konstruktiv måde kan finde langsigtede og bæredygtige løsninger på klodens klimaudfordringer.

Selv tilhører jeg den sidste gruppe, og det har jeg fået utallige hug for. Dem lever jeg med, for jeg tror ikke, at hysteri - eller hykleri - for det har vi ved gud også set meget af - er vejen frem. Dermed ikke sagt, at klimadebatten ikke er vigtig. For det er den. Faktisk er den rigtig vigtig, og derfor er indholdet og seriøsiteten i debatten også afgørende. Men det er desværre ikke altid det, vi oplever. Og det er ærgerligt.

Venstrefløjen har nærmest lovet vælgerne at løse alle klimaudfordringerne over de næste par år, og det lyder da dejligt. Men er det realistisk? Næppe! For Danmark kan ikke løse klimaproblemerne alene. Vi må have EU og resten af verden med, for løsningerne på klima- og miljøudfordringerne rækker langt ud over Danmarks grænser.

Det er dog ikke bare sådan lige, for det er langt fra alle steder på kloden, at man ser et lys i Greta Thunberg eller går forrest i bekæmpelsen af CO2-udledning. Derfor bekymrer det mig, at venstrefløjen allerede nu render jublende rundt, fordi de mener, de har fundet klimakrisens vise sten. Og jeg er oprigtigt bange for, at mange danskere ender med at blive skuffede, fordi venstrefløjen har lovet guld og grønne skove uden adgang til de mængder guld, som alle de grønne skove rent faktisk koster.

Vi bliver derfor nødt til at bringe klimadebatten tilbage på sporet og tale seriøst og fornuftigt om udfordringerne og om mulige løsninger. Danmark kan sagtens tage teten, og det skal vi også, men det er naivt at tro, at vores lille nation kan stå alene i klimakampen. Vores initiativer batter ingenting i det store regnskab, hvis ikke resten af verden er villig til at ændre kurs og tage kampen med os.