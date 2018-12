Peter formidler lån med 100 procent i rente: Vi udnytter ikke folk

26-årige Peter Price fra Herning ejer hjemmesiden Primutu.dk, hvor private låner af hinanden, ofte til 100 procent i rente. Han afviser kritikken fra Forbrugerrådet Tænk, der på det kraftigste advarer mod lånene på siden. Men han er åben over for mere regulering af markedet.

Hvorfor har du lavet hjemmesiden Primutu?

- Jeg tænkte, der måtte være en mere samfundsgavnlig måde, folk kunne låne penge på, hvor det ikke var kviklån eller banklån. Jeg blev meget grebet af det nye fænomen med deleøkonomi og tænkte, at der måtte være en måde at implementere det over i et privat lånemarked. Jeg ville lave noget, der var privatbaseret og gennemskueligt, hvor vi ikke har med lånene at gøre, men kun formidler kontakten.

Knap 90 procent af den seneste uges lån er til 100 procent i rente. Mener du, det er en fair måde at låne penge ud på?

- 100 procent i rente er selvfølgelig højt. Men vores koncept er ikke så meget at gå ind og diktere, hvordan lånene skal se ud, og hvordan vilkårene skal være. Vores koncept går ud på at formidle kontakt og give en anden mulighed for at låne penge. Her er det privat til privat, og hvis de bruger vores gældsbrev, bliver der ikke lagt renter oven på renter.

Mener du, I har et ansvar for, at de personer, som låner penge gennem jeres hjemmeside, har en reel mulighed for at betale dem tilbage og ikke ender med at må optage nye lån for at betale gælden?

- Vores ansvar er at formidle kontakt mellem långiver og låntager.

Mener du, det er i orden, at du tjener penge på, at private udlåner penge til andre private til 100 procent i rente?

- I sidste ende er det jo en forretning. I forhold til, hvad det koster at låne kviklån i administrationsomkostninger og skjulte gebyrer, mener jeg, vores koncept er meget fair.

Hvorfor er det meget fair, at folk låner 3000 den ene måned og skal betale 6000 den næste?

- Det er en fair nok mulighed for at låne andre steder end kviklån og i banken.

Hvorfor er det en god idé, at personer, der er registreret i RKI og ikke kan få banklån, fordi banken vurderer, de ikke har råd til det, kan låne penge gennem jeres side?

- Det giver dem en anden mulighed. Man kan godt have en god økonomi og være registreret i RKI. Det er den ene side, den anden side er jo, hvis man gerne vil investere sine penge, men ikke har forstand på aktiemarkedet, kan man investere sin penge på en anden måde her.

Forbrugerrådet Tænk mener, det er dybt problematisk, at din hjemmeside tilbyde dem lån til folk, som ikke behøver være kreditværdige, med skyhøje renter, som de ikke kan overskue konsekvenserne af. Hvad mener du om det?

- Det er jeg ikke enig i. Vores hjemmeside handler ikke om at udnytte folk. Den går ud på at give folk en mulighed. Så skulle man i stedet være efter den enkelte långiver, som tager de høje renter.

Men det er jer, der har en platform, som gør det muligt for dem at finde personer, der vil låne til 100 procent i rente?

- Ja, men så kunne man også sige, at bilfabrikanterne skal have skylden, når biler kører for stærkt, fordi de har givet dem en for stor motor. Vi blander os ikke i folks aftaler. Vi stiller platformen til rådighed.

Forbrugerrådet Tænk mener, lovgivningen skal ændres, så der kommer et loft for ÅOP, og at lån til så høje renter, som på din hjemmeside forhindres. Hvordan har du det med det?

- Det har jeg det egentlig meget godt med. Jeg tror, jo flere rammer vi får sat, jo bedre produkt kan vi også levere. Det er fint nok, hvis der kommer lidt mere regulering på det marked. Vi er et nyt koncept, og der er selvfølgelig mange ting, vi opdager hver dag, vi kan lave bedre. Det også derfor vi har lavet Nem ID-validering. Men vores koncept er at give folk en mulighed, ikke så meget at give folk en mulighed for at udnytte hinanden.

Hvis I gerne vil undgå det, hvorfor ændrer I så ikke konceptet, så der kommer et loft over renterne?

- Der er meget, vi kan gøre, og meget vi gør. Men ting sker ikke på en dag. Vi får jo tit tilbagemeldinger fra brugere, men de har ikke skrevet, at vi skal lave noget, hvor renten ikke er så høj.