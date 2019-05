Pension - kort fortalt

Pension: En stigende levealder i befolkningen har gjort det nødvendigt at gentænke, hvordan vi skal forsørge os selv og hinanden, når vi bliver ældre. Efterløn, folkepension og førtidspension er blevet ændret utallige gange i løbet af de seneste år - og emnet er til gentagen debat, ikke mindst i valgkampen. Her får du et overblik over, hvordan reglerne er i dag, og de nyeste forslag.

1 Folkepension Folkepension er en ydelse, som man modtager, når man når pensionsalderen, der i øjeblikket er 65,5 år. Det er politisk aftalt, at pensionsalderen løbende reguleres efter den forventede restlevetid. I 2050 forventes pensionsalderen at være 72 år. Afhængigt af indkomst-, formue og familieforhold kan modtagere af folkepension søge om forskellige tillæg for eksempel til medicin- og varmeudgifter. Hvis man fortsætter helt eller delvist på arbejdsmarkedet efter at have nået pensionsalderen, kan man udskyde folkepensionen og modtage et såkaldt ventetillæg.

2 Socialdemokratiets forslag Socialdemokratiet pustede for alvor liv i pensionsdebatten med et forslag om, at personer inden for en række - ikke specificerede - faggrupper skal have ret til en tidligere pension uanset deres helbredstilstand. Hvilke faggrupper, der skal være omfattet af forslaget, skal aftales med arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer). Der er ikke fundet politisk flertal for forslaget.

3 Seniorpension Som en reaktion på Socialdemokratiets forslag indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre for nylig en aftale om en seniorpension, der afløser den hidtidige seniorførtidspension. Aftalen indebærer, at personer med nedsat arbejdsevne kan søge om om pension seks år før, de er berettigede til folkepension. Kriterierne for at blive tildelt seniorpension er, at man har været tilknyttet arbejdsmarkedet i minimum 20 år, og at man ud fra en helbredsvurdering ikke vurderes at kunne arbejde mere end 14 timer ugentligt. Ordningen træder i kraft 1. januar 2020.