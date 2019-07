- Det er vigtigt, at lejerne med det samme, de konstaterer problemet, gør udlejerne opmærksomme på det. For hvis væggelusene spreder sig til andre lejligheder, kan det blive en dyr fornøjelse. Da det kun er lejerne, der har adgang til deres boliger og derfor er de eneste, der kan se problemet, kan de gøres erstatsningsansvarlige, hvis det spreder sig, siger Jannick Nytoft.

Han gør samtidig opmærksom på, at bekæmpelsen af væggelus kan blive en kostbar affære for lejerne, hvis ikke de i tide er opmærksomme på problemet og fortæller det til udlejerne.

Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i I Ejendom Danmark, tror, at det hænger det sammen med danskernes øgede lyst til at besøge sydens sol under ferier.

Væggelus i private boliger er et stigende problem. Flere og flere oplever at få det ubehagelige kryb med hjem, primært fra ferier under sydens sol. Det konstaterer erhvervsoprganisationen Ejendom Danmark, der organiserer en væsentlig del af de danske boligudlejere.

Væggelus er en vingeløs tæge på omkring en halv centimeter. Farven er brunlig.Den opholder sig oftest i sengemiljøer og lever af blod. Nogle mennesker mærker slet ikke virkninger af dens bid, mens andre får sår, der svulmer op og klør. Konsekvenser af et bid kan komme flere timer efter, og generne varer som regel et par dage. Væggelus bekæmpes ved sprøjtning. Bor man i lejebolig har man pligt til at orientere udlejeren ved konstatering af væggelus.

Svært i ét hug

Oven i, at rejselysten øger risikoen får at få væggelus med hjem, spiller de stigende temperaturer i Danmark også ind.

Ifølge Brian Langholm, serviceansvarlig i Dansk Skimmel & Skadedyrsservice, betyder det, at skadedyr generelt oplever bedre levebetingelser.

- Det er en voldsom stigning. Vi har haft over 1000 sager alene i 2019, siger han.

Han fortæller også, at bekæmpelsen af væggelusene kan være en kompliceret og langvarig affære, der i særlig svære tilfælde kan vare helt op til et år.

- Selv om væggelusene umiddelbart efter bekæmpelsen ser ud til at være forsvundet, vil der altid være en risiko for, at der dukker nogle op på et senere tidspunkt. En væggelus kan godt skjule sig i halve og hele år. Vores bekæmpelsesmiddel holder i op til 30-40 dage, og så kan det være svært at ramme alle i ét hug, siger han.

Også på grund af risikoen for en lang bekæmpelsesperiode, er det vigtigt, at lejerne hurtigt giver udlejerne besked, hvis ikke de skal ende i en værre boligmæssig og økonomsik suppedas, understreger Jannick Nytoft.

- Er en lejebolig ubeboelig, fx fordi der er væggelus, der skal bekæmpes med gift over flere måneder, har udlejer to muligheder for at kompensere lejeren: at finde en erstatningsbolig eller nedsætte huslejen. Vælger udlejer at nedsætte huslejen, er det et konkret skøn, der afgør, hvad kompensationens størrelse skal være. Men det kan principielt set være helt ned til 0 kroner i lejebetaling. Hvilken løsning der er den bedste, bliver altid vurderet ud fra den enkelte situation, siger han.