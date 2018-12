Pas-løse tvillinger får hjælp fra minister

Sabina og Jonas Häbel Beck, der kæmper for at blive danske statsborgere - som resten af deres familie - har fået en hjælpende hånd fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Dansk Folkepartis Christian Langballe, der er formand for Indfødsretsudvalget, har formidlet kontakt til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). I det brev, ministeren har sendt til Jonas Häbel Beck, åbner hun for mulige løsninger på problemet for de to svenske statsborgere, der så inderligt gerne vil være danske også på papiret.

Aabenraa: - Det er rart at få respons. Nu er sagen blevet et samtaleemne, og så er der håb om, at den rykker sig bare en halv meter i stedet for at blive sparket bagud.

En stemme på Støjberg

I brevet skriver Støjberg, at man gennem Statsforvaltningen muligvis kan afgive en erklæring for at få dansk indfødsret eller søge om indfødsret gennem naturalisation. Og så er der den mulighed, at man af Indfødsretsudvalget kan få dispensation fra en eller flere af betingelserne for naturalisation, hvis man fejlagtigt har fået et dansk pas og derfor berettiget har troet, at man var dansk statsborger.

- Jeg tænker, at vi skal have snakket med Statsforvaltningen, om vi kan søge om naturalisation. Kan det ikke lade sig gøre, så må jeg kontakte Christian Langballe igen, så vi kan få sagen op i udvalget, siger Jonas Häbel Beck.

- Nu kan vi også kontakte ministeriet og sige, at Inger Støjberg er opmærksom på sagen, tilføjer han.

Bliver der sendt danske statsborgerskaber til Häbel Beck-tvillingerne inden alt for længe, vil de også have to stemmer at placere, når der senest til sommer er folketingsvalg.

- Jeg vil til hver en tid stemme på Inger Støjberg, hvis hun hjælper os i den her sag, smiler Sabina Häbel Beck.