Pape i hårdt angreb på LA: - Vi arbejder klogt for skattelettelser

Søren Pape Poulsen er ærgerlig over, at regeringen ikke har kunnet levere flere skattelettelser, men skylden er Liberal Alliances, mener han. Nu rykker han sig fri af regeringen og lover at arbejde for massive lettelser på både topskat, bolig, biler og arbejde.

Skattelettelser: Det er ikke lykkedes for regeringen at fjerne eller lette topskatten, og efter den var ved at brænde sammen i forsøget på det i finanslovsforhandlingerne sidste år, er den også helt op med med at tale om det. Men nu bryder konservative fri af regeringsansvarets snærende bånd og lægger et udspil med massive skattelettelser på bordet - inklusiv en markant lettelse af topskatten.

Søren Pape Poulsen (K) mener, at man fremover skal tjene over 800.000 kroner, inden man begynder at betale topskat, at den gennemsnitlige boligejer skal betale 8000 kroner mindre i skat, at man skal tjene over 50.000 i stedet for 34.000 kroner, før man overhovedet begynder at betale skat, at arveafgiften skal afskaffes, og at registreringsafgiften skal ned på 75 procent.

Ialt vil han uddele skattelettelser for 26,1 milliarder kroner.

- Det lover jeg vælgerne at arbejde for i de kommende to valgperioder, hvis vi får en borgerlig regering med flertal med Dansk Folkeparti, siger Søren Pape Poulsen til avisen Danmark.