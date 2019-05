Pape, du svigter de menige politifolk

Politi: De konservatives retsordfører Naser Khader har i anledning af en beklageligt håndteret tyverisag fra Fyn benyttet lejligheden til offentligt at fremsætte en række injurierende anklager mod menige politifolk tilknyttet Vollsmose nærpoliti.

Hans grove angreb har haft til formål at få ram på mig personligt, idet jeg har været kritisk overfor Khader i forhold til blandt andet bander, ghettoproblematikken og Paludan. Khader har i februar i år målrettet forsøgt at knægte min grundlovssikrede ytringsfrihed ved bevidst at lægge politisk pres på ledelsen af Fyns Politi. Da det ikke lykkedes Khader at lukke munden på mig, rettede han senest sine injurierende angreb mod Vollsmose nærpoliti, formentlig med det formål at skabe splid mellem mig og mine kollegaer.

Det paradoksale er, at jeg i det seneste halve år ikke har været tjenestegørende i Vollsmose, men har været tilknyttet en anden afdeling i Fyns Politi.

Eftersom justitsministeren Pape ikke på nogen måde har taget afstand fra Khaders injurierende anklager, er min konklusion, at Pape er enig med Khader i hans adfærd og indholdet af hans stigmatiserende udtalelser, som er et klart udtryk for mistænkeliggørelse og hån mod de menige politibetjene.

Min konklusion blev bestyrket, da Pape på TV2 21. maj i anledning af tyverisagen udtalte, at Fyns Politi skal 'stramme ballerne'.

En retfærdig justitsminister, som er politiets øverste chef, burde aldrig acceptere injurierende og udokumenterede anklager mod menige politifolk eller en navngiven politiafdeling - eller selv bidrage til at sparke nedad og uberettiget mistænkeliggøre nærbetjente, som står i frontlinjen, når det allermest brænder på.

Jeg er hverken skuffet eller overrasket over Khaders opførsel, som for mig er forventelig og en del af et klart mønster. Jeg er hverken den første eller den sidste debattør, som kommer til at mærke Khaders vrede og måltettede chikane, når han bliver modsagt.

Søren Pape, du svigter og sparker til de menige politifolk - men medansvaret for politisvigt er dit. Du har selv været den ansvarlige justitsminister siden 2016 og har dermed haft ansvar for at skabe bedre rammer for dansk politi, der i realiteten er i knæ og kun kan klare de mest presserende opgaver, fordi landets politifolk løber stærkere og får inddraget deres kostbare fridage væk fra deres familier.

På Fyn har politiet mindst 90 færre betjente i dag sammenlignet med 2007, men har fået tildelt flere opgaver. Samtidig spytter politikerne konstant nye initiativer ud og ændrer konstant prioriteringer for politiet som led i deres politiske positionering og som reaktion på negative enkeltsager i medierne. Det ødelægger kontinuiteten i forhold til kerneopgaverne.

Det er offentlig hemmelighed for landets menige politifolk, at tusinder sager om den borgnære kriminalitet samler støv rundt i landets politikredse. Hundredevis, hvis ikke tusindvis af sager med kendte gerningsmænd bliver henlagt. Ikke fordi politifolk drikker dialogkaffe eller er dovne, eller fordi ledelsen i politikredsene er inkompetente. Sagerne bliver lukket, fordi man er tvunget til at prioritere at tage sig af de groveste og de mest presserende sager først.

Justitsministeriet og Christiansborg skal ud af politiets maskinrum, og vi skal væk fra den voldsomme centralisering, manisk detaljeret målstyring og management by fear. Respekten for politifaglighed, armslængdeprincippet og reel indflydelse skal tilbage til den enkelte politikreds, som frit og rationelt kan disponere over den begrænsede mængde ressourcer. Det vil skabe et mere effektivt politi.