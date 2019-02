Pakkepost hjælper på omsætningen: Så meget tjener kiosker og nærbutikker pr. pakke

Indland: Ikke bare kunderne er glade for at sende og hente pakker i kiosker, supermarkeder og nærbutikker. Også forretningerne er godt tilfredse.

De tjener mellem tre og syv kroner for hver pakke, de ekspederer. Desuden køber en del kunder ofte et eller andet, som frister dem i farten.

- Vores status viser, at 5 ud af 10 kunder, der kommer for at hente eller sende pakker, køber et eller andet i kiosken. De køber typisk drikkevarer, smøger og slik, siger Jan Hazrat, indehaver af Nørregades Kiosk i Aarhus.

Her dag skifter et sted mellem 80 og 300 pakker hænder i den travle kiosk.

- Vi kan mærke, at kunderne også er rigtig glade for vores pakke-service. Og vi vil selvfølgelig gerne have glade kunder, siger Jan Hazrat.

Nogenlunde samme melding lyder fra Letkøb i Odensegade i Aarhus, som også gør det i pakkepost. Købmand Torben Andersen overtog for to år siden en kiosk på stedet og lavede stedet om til en moderne butik - med masser af pakker på hylderne.