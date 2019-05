På trods af udflytninger: Provinsen mister statslige arbejdspladser

Udflytning: Kort efter sidste folketingsvalg fik regeringspartiet Venstre hurtigt skabt sig et momentum i diskussionen om balancen mellem land og by ved at lancere en udflytning af cirka 4000 statslige arbejdspladser. Tre år senere fulgte en runde mere, så den samlede udflytning næsten kom op på 8000 arbejdspladser.

I denne valgperiode har det været to udflytningsrunder af 9927 arbejdspladser i København.I løbet af 10 år, fra andet kvartal af 2008 til andet kvartal af 2018 har der været en vækst i statslige job i de fire store byområder, hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg på 9843 job. Samtidig har resten af Danmark oplevet et fald på 1014 statslige arbejdspladser, på trods af at mere end halvdelen af de planlagte udflytninger var gennemført. I alt var der 174.860 statslige arbejdspladser i Danmark i 2018. 66,4 procent lå i de fire store byer, hvor 48,6 procent af befolkningen bor. Kilde: Analyse fra Balance Danmark baseret på Danmarks Statistik

Lær af andre lande

- Der er ingen tvivl om, at på trods af disse tal er udflytningen af statslige arbejdsplader en kæmpesucces, der har vist, at der er rigeligt med kvalificeret arbejdskraft til rådighed uden for de store byer. Men analysen viser, at selv om man har taget denne strategisk rigtige beslutning, er centraliseringsmaskinen fortsat med at kværne, siger formanden for Balance Danmark, Kim Ruberg. Balance Danmark repræsenterer 22 danske kommuner og 12 organisationer.

Kim Ruberg mener, at kernen i problemet er, at det er embedsmænd i ministerierne, der fodrer centraliseringsmaskinen baseret på regneark spyttet ud af forældende økonomiske modeller.

- De ser kun omkostninger og ikke det samlede billede. Det giver embedsmændene en tyrkertro på, at hvis man samler noget i større enheder, bliver det hele billigere. Det er bare ikke rigtigt. Man sparer måske en administrerende direktør og 5-10 ledere, men man kommer til at lave så mange mellemlag, at hele systemet bliver ineffektivt. Dertil kommer, at man fjerner mennesker fra de dele af Danmark, hvor de virksomheder, vi lever af, ligger. Derfor er det katastrofalt.

Han peger på Danmarks nabolande Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien for inspiration.

- Danmark har brug for en overordnet vision for et land i balance, som man har fået i de lande. Nogle præcise instrukser, som embedsværket værsgo har at følge. Sverige har vedtaget 95 konkrete initiativer for et land i balance. Norge har i vid udstrækning brugt varierende skattesatser for at fremme deres vision. I Danmark laver vi VVM-undersøgelser - vurdering af virkningen på miljøet - til alle projekter. Vi skal gøre det samme på dette område - indføre tvungne vurderinger af virkningen på balancen, så både embedsmænd og politikere kommer til at træffe beslutninger på et fuldt og oplyst grundlag.