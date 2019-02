Overlæge om mæslinger i Danmark: Der er tale om en epidemi

Niels Fisker, ud fra det sygdomsbillede, vi har nu, hvor stor er risikoen så for, at mæslingeudbruddet i Danmark udvikler sig til en epidemi?

- Det er det allerede. Vi plejer ikke have nogen, der smittes i Danmark. Nu har vi smitten i Danmark, og det har vi ikke haft længe. I det øjeblik har vi en epidemi. Men det vil kun ramme dem, der af den ene eller anden grund ikke er beskyttet. Derfor vil jeg også opfordre til, at ubeskyttede bliver vaccineret, og at forældre, der for flere år tilbage valgte ikke at vaccinere deres børn, som nu er blevet unge eller voksne, informerer dem om det, så de selv kan tage stilling. Risikoen ved at blive smittet med mæslinger er større for voksne end børn.

Vil vi se flere tilfælde?

- Det er for tidligt at sige, hvordan smitteudviklingen vil være. Der kan gå op til tre uger fra, du bliver udsat for smitte, til sygdommen bryder frem. Indtil der er gået tre uger siden sidste tilfælde, kan vi ikke sige, hvordan det går. Men jo flere tilfælde, der måtte komme, jo mindre lytter folk til dem, der advarer mod vaccinen. Hvis folk kan se en her og nu-fordel, er det som regel lidt nemmere at tage sig sammen.

Hvilken betydning har advarslerne for vaccinationsraten?

- Det svinger alt efter, hvor meget og hvilken omtale der er af vaccinen. Påstanden om, at den kan give autisme er en gammel sag fra 80'erne, men ikke desto mindre bliver den stadig trukket frem, selv om det er kommet frem, at det var skrivebordsfabrikeret og ikke beroede på en undersøgelse. Det er oppe i tiden, at man skal passe på med at stole for meget på eksperter. Nogle har - set fra mit synspunkt - gjort vacciners ulyksaligheder til deres religion eller ideologi, og de prøver at overbevise hele verden om, at de har ret. Noget af det kan se meget professionelt ud.

Hvad vil du sige til de forældre, der er i tvivl, om de skal vaccinere deres børn af frygt for bivirkninger?

- Fagligt er der ingen tvivl. Frygten er udokumenterbar og uforholdsmæssig stor i forhold til, hvad man vinder med vaccinen. Det er fornuftigt at anbefale alle, der ikke er vaccineret, at blive det. Det er gratis. Hvis du har børn, der ikke er vaccineret, er det bare om at få det gjort. Risikoen er stadig lille i Danmark, men hvis de en dag skal rejse rundt i verden, er den relativt stor. Jeg vil nødigt have mine børn indlagt på et hospital i Afrika, fordi de fik mæslinger.

Vaccinationsraten i Danmark ligger omkring 90 procent. Hvorfor er det ikke nok til at beskytte os?

- Mæslinger er en meget smitsom virus, fordi den svæver i luften og kan svæve i luften længe. Det er en af de mest smitsomme sygdomme, vi kender. Bare du er i samme bygning som en smittet, risikerer du selv at blive det. På grund af den høje smittefare skal andelen af befolkningen, som er modtagelig for sygdommen, være meget lille, før man kan hindre tilfælde i at sprede sig. Vi skal op på en vaccinationsrate på 95 procent for at opnå det, vi kalder flokimmunitet. Det betyder, at så mange er vaccinerede, at virussen vil dø ud i stedet for at sprede sig, hvis en person bliver smittet. Det vil også beskytte de få, hvor vaccinen ikke har virket, eller dem, der ikke kan få vaccinen på grund af svækket immunforsvar.