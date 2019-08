Overblik: Hvilket lån kan du vælge?

4 Finansieret køb af varer (afbetaling)

Nogle butikker tilbyder gennem et samarbejde med et finansieringsselskab finansieret køb af varer - også kaldet afbetaling. Lånet skal du typisk betale tilbage hen over 12 måneder eller mere.

Nogle finansierede køb er rente- og gebyrfri, og du betaler blot en månedlig ydelse. Andre lån er der renter på.

Før du vælger at finansiere dit køb af en vare via butikken, så se især på, hvad du samlet skal betale tilbage for at låne pengene, og om det bedre kan betale sig for dig at vente med at købe varen, til du har sparet op.