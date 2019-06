Overblik: Her er de centrale punkter i aftalen om regering

Tirsdag kort før midnat kunne Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, meddele, at der er flertal bag hende som kommende statsminister.

Det sker efter 20 dages forhandlinger med de øvrige røde partier.

Her følger et kort oprids af de centrale punkter i aftalen, som kommer til at hvile på seks hovedspor:

En grøn og bæredygtig fremtid Klimaudfordringerne blev nævnt som noget af det første, da Mette Frederiksen kom ud af forhandlingslokalet. Den nye regering vil blandt andet i det kommende år fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og langsigtede mål. Deriblandt en reduktion på 70 procent af udslippet af drivhusgasser i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Desuden skal regeringen tage ansvar for mere ambitiøse klimamål i EU.

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i Den nye regering vil blandt andet forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutionerne gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025. Fattigdom blandt børn skal bekæmpes, og der indføres en fattigdomsgrænse, som giver mulighed for at følge udviklingen. Der nedsættes en ny kommission, som efter senest 12 måneder skal foreslå anbefalinger på ydelsesområdet.

Et styrket velfærdssamfund. En ny regering vil øge værdigheden i ældreplejen og give de ældre mest mulig selvbestemmelse. Samtidig vil den investere i sundhed og invitere til forhandlinger om en sundhedsaftale, der skal gøre op med centralisering. Desuden vil den sikre bedre ligestilling.p

En ansvarlig og retfærdig økonomi. Regeringen vil blandt andet give bedre muligheder for fuldtidsarbejde, mindre sygefravær og frafald. Derudover vil den sikre mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen vil også sikre gode og stabile rammevilkår for dansk erhvervsliv. Desuden vil den præsentere forslag om, hvordan endnu flere ældre kan blive på arbejdsmarkedet.

Udlændingepolitik, der fremmer integrationen Regeringen vil blandt andet arbejde for et mere humant asylsystem samt hjælpe mere og flere. pDerudover vil den arbejde for at fremme integrationen, således at flere udlændinge, der opholder sig i Danmark i kort eller lang tid, bidrager til samfundet.