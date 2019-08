Overalt i Danmark holder V-baglandet møder om krisen

Samtlige Venstre-foreninger i landets fem regioner er i gang med at koordinere op til et hovedbestyrelsesmøde i næste uge, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens ledelse af partiet vil blive angrebet.

Magtkamp: Mens det såkaldte formandskab i Venstre vakler under et ulmende pres fra et stærkt utilfreds bagland, er kommuneforeningerne i samtlige fem regioner i gang med at koordinere, om det skal komme til det ultimative opgør på et hovedbestyrelsesmøde i Venstre på næste lørdag.

Den 133 medlemmer store hovedbestyrelse består blandt andet af formændene for alle Venstre kommuneforeninger og de fem formænd for regionsbestyrelserne. Og i et notat, Lars Løkke Rasmussen torsdag sendte ud til samtlige 32.000 medlemmer af Venstre for at slå fast, at det er formanden, der lægger linjen i det daglige og ikke næstformanden, bliver det også skåret ud i pap, at formanden ikke står over netop hovedbestyrelsen i partiets ledelsesstruktur:

"Mellem landsmøderne er det Venstres hovedbestyrelse, som er den øverste myndighed for partiet," står der i notatet.

Onsdag aften samles de nordjyske kommuneforeninger og torsdag aften kommuneforeningerne fra Fyn og Syd- og Sønderjylland. Mandag aften i denne uge var der møde i region Hovedstaden, og ifølge Politikens oplysninger onsdag var den dominerende holdning, at Kristian Jensen skal væk som næstformand, og at man er villig til lade formand Lars Løkke Rasmussen gå samme vej, hvis det vil blive nødvendigt at indgå sådan et kompromis med de jyske hovedbestyrelsesmedlemmer.

