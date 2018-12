Otte ud af ti danskere: Menneskerettigheder er vigtige

En ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Amnesty International viser, at størstedelen af danskerne bakker op om menneskerettigheder. Mandag er det 70 årsiden, verdenserklæringen om menneskerettigheder blev til.

- Det er opløftende at se, at langt størstedelen af danskerne fortsat bakker op om menneskerettighederne. Menneskerettigheder er dengang som nu det bedste grundlag for en verden med frihed, retfærdighed og fred, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark.

I den forbindelse har Amnesty International via Voxmeter fået foretaget en meningsmåling om danskernes holdning til menneskerettigheder. Og den er ganske klar. Otte ud af ti danskere er "enige" eller "meget enige" i, at "det er vigtigt, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, som stater og regeringer er forpligtet til at respektere."

Menneskerettigheder er dengang som nu det bedste grundlag for en verden med frihed, retfærdighed og fred.

Rettigheder er relevante

Diskussionen om menneskerettigheder og internationale konventioner har på det sneste været til debat, blandt andet da Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i programmet "Pind og Sass" på TV2 News sagde, at "vi har fået rodet os ind i alle mulige internationale konventioner og domstole. Det bliver vores opgave at rode os ud af det, så vi igen kan få herredømmet over det."

På Twitter korrigerede hanefterfølgende og skrev: "Hov! - man må altså godt debattere Menneskerettighedsdomstol, konventioner mv. og være kritisk, uden samtidig at folk lægger til grund, at jeg vil udmelde Danmark ensidigt af disse, for det har jeg ikke sagt eller ment."

I Voxmeter-meningsmålingen er 77 procent af de adspurgte "uenige" eller "meget uenige" i udsagnet "Menneskerettighederne er et levn fra en anden tid og ikke relevante for os i dag". Det glæder også generalsekretær Tine Christensen:

- Selv om menneskerettighedsartiklerne blev vedtaget for 70 år siden, viser vores meningsmåling, at vi i Danmark fortsat har tillid til de fælles spilleregler, der skal holde magthaverne i ørerne og beskytte borgere over hele verden mod overgreb, siger hun.