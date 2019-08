Otte medarbejdere er blevet syge - nu besøger beskæftigelsesminister skandaleramt virksomhed i Varde

Det er blevet til en sag på Christiansborg, at otte medarbejdere er blevet syge på Sky-Light, en plastvirksomhed i Varde, efter de har været i kontakt med et kemikalie kaldet PMDA. Nu har beskæftigelsesminister takket ja til at besøge virksomheden.

Varde: I denne uge inviterede Sky-Light både beskæftigelsesministeren og folketingspolitikerne i beskæftigelsesudvalget på besøg på virksomheden, hvor otte medarbejdere er blevet syge efter at have været i kontakt med PMDA, der er et kemikalie, der forbedrer kvalitetet af plastik lavet af genbrugsplast. Det sker, fordi udvalget og ministeren skal diskutere sagen i et åbent samråd 30. august. Nu har ministeren, Peter Hummelgaard (S), takket ja til at komme: - Jeg følger naturligvis sagen om de medarbejdere, der desværre er blevet syge af arbejdet hos Sky-Light, og jeg vil meget gerne tage imod invitationen om at komme over og tale med medarbejderne i produktionen og virksomhedens ledelse, siger Peter Hummelgaard ifølge en mail fra beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse. Christian Juhl (EL) er også meget opsat på at besøge Sky-Light, og Anni Matthiesen (V) har meddelt, at hun gerne vil besøge virksomheden, hvis der er plads i hendes kalender. Muligvis bliver der arrangeret et besøg for hele beskæftigelsesudvalget.

Kemikaliesagen Avisen Danmark og Fagbladet 3F har afsløret, hvordan otte medarbejdere er blevet syge af brug af PMDA på Sky-Light.

På baggrund af sagen har Christian Juhl (EL) kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd. Samrådet finder sted 30. august klokken 11.

Sky-Light har sendt et brev til beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesudvalget med sin version af sagen. I brevet bliver politikerne inviteret på besøg på virksomheden i Varde.

Tillidsmand Eigil Linding Pedersen er selv blandt de otte, der har fået kronisk astma.

Der er påvist en sammenhæng mellem astmaen og PMDA.

Forskellige opfattelser Det er ledelsen på Sky-Light, der har inviteret, og administrerende direktør Søren Kjær Larsen har forklaret, at det skyldes, at der er et "fortegnet billede" af sagen i pressen. Tillidsmand Eigil Linding Pedersen har dog sendt et debatindlæg til Avisen Danmark, hvor han skriver, at de syge medarbejdere ikke kan se, hvad der skulle være fortegnet i sagen. - Realiteterne er, at vi står med otte syge medarbejdere, der alle bevisligt er blevet syge af PMDA, og det havde vi forhåbentligt ikke gjort, hvis alt havde været, som det skulle være, skriver han i debatindlægget.

Arbejdsulykker skal forebygges I mailen fra Beskæftigelsesministeriet står også, at Peter Hummelgaard er glad for, at et bredt flertal tilfører 460 millioner kroner til Arbejdstilsynet og øremærker 10 millioner årligt i 2020-2022 til forskning i kemi: - Det kemiske arbejdsmiljø har været underprioriteret alt for længe, og det skal der laves om på.