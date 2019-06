Opråb: Kære politikere

Danmarks højskoler er hjem for flere af de unge, der kommer til at forme landets fremtid. En fremtid, der for mange af dem føles usikker set i lyset af de udfordringer, klimaforandringerne stiller os i som samfund. Vi oplever bekymring, angst og en generel fortvivlelse over, at den politiske magt i deres øjne, ikke handler hensigtsmæssigt på udfordringerne. De mener, at I politikere blot fortsætter, som om intet var hændt, når alle alarmklokker burde ringe. Som højskolefolk der møder disse unge, vil vi gerne stille os på deres side og råbe sammen med dem: Tag klimaudfordringerne alvorligt og gør noget nu!

Der er unge, der reagerer ved at råbe op. Dem hører de fleste. Men der er også alle dem, der ikke bliver hørt: de der vender frygten indad, dem der tager skylden på sig selv, og dem der i ren apati mister modet og troen på fremtiden. Alle disse unge føler sig ladt i stikken af en ældre generation, der tilsyneladende efterlader dem i usikkerhed på en gold og slidt planet. Vi ved de findes. Vi ved hvor mange de er, og vi ved, at de hver dag bliver flere. Vi møder dem dagligt rundt omkring på landets højskoler, og fordi vi bor, spiser, taler og rejser sammen med dem, ved vi, at frygten er både virkelig og eksistentiel.

Vi mener, at synlig, drastisk handling er nødvendig - ikke kun for klimaet eller naturens skyld, men også for demokratiets fremtid. De unge har nemlig lyttet. Også når klimaforskere har sagt, at de næste fem-ti år kræver massiv handling i en hidtil uset størrelsesorden, for at vi kan efterlade planeten i en menneskevenlig tilstand. Og spørgsmålet fra dem lyder: Hvis vi unge skal gøre som der bliver sagt, hvorfor skal politikerne så ikke?

Så kære politikere: Lyt til deres bekymring og vis dem, at I ikke bare sender problemerne videre, men at I tager ansvar og handler, mens I sidder ved magten. Vær dem der giver de unge tilliden til magten og troen på fremtiden tilbage. Lev op til jeres forpligtelser overfor både danske borgere og det internationale samfund. Gør noget og gør det nu!

Dette opråb er underskrevet af 275 højskolefolk, fordelt på 36 højskoler. Bl.a. 158 lærere, 23 forstandere og 10 viceforstandere