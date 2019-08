Kandidater til regionsrådet skal ikke optræde i regionens uniformer med logo under valgkampen, påpeger Region Syddanmark. Administrationen kritiserer Venstre-manden Mustapha Itani for at have brudt reglerne, da han stod frem på en valgplakat iført lægekittel. For nylig blev selvsamme politiker kritiseret for også at optræde i lægekittel, mens han rådgav muslimer i religiøse ritualer.