Oliepriserne og derved også benzin- og dieselpriserne kommer til at stige resten af året ifølge oliestrateg. De formodede prisstigninger skyldes blandt andet angrebene på tankskibe i den Persiske Golf, som Iran mistænkes for at stå bag. Hvis Iran ved at gribe til våben hindrer passage gennem Hormuzstrædet, kan det få oliepriserne til at eksplodere, lyder vurderingen fra oliestrategen.

Hvis din bil har en stor tank, kan det være en fordel at fylde den op med benzin nu. Sådan lyder det fra oliestrateg Jan Bylov fra Jyske Bank. Han har netop færdiggjort sin olieprognose, som forudsiger, at olieprisen vil stige resten af året.

Torsdagens angreb på tankskibe nær Hornuzstrædet i den Persiske Golf er en af årsagerne til den formodede stigning. Hændelserne skærper en i forvejen anspændt situation i Den Persiske Golf, hvor fire andre tankskibe blev angrebet med miner i havnebyen Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater for en måned siden. USA mistænker Iran for at stå bag.

Hvis Iran forsøger at blokere for passagen igennem Hornuzstrædet kan det få stor betydning for oliepriserne og dermed også for den pris, din benzinstander viser, når du vil tanke, vurderer Jan Bylov.

- Rigtig meget af den daglige olieproduktion transporteres igennem Hormuzstrædet ud til verdensmarkedet. Hvis den eskalerende konflikt mellem USA og Iran fører til, at iranerne bliver så desperate, de finder på at svare igen på sanktionerne ved at gribe til våben, er det let for dem at gøre noget der. Der var nye angreb i området torsdag, og det er klart, at vi frygter jo, iranerne kunne have en finger med i spillet der. Hvis de forsøger at blokere Hornuzstrædet, vil olieprisen eksplodere, siger han.

Jan Bylov oplyser, at skibstransport gennem den Persiske Golf lige nu anses for at være lige så farlig som under Irak-krigen i 2005.