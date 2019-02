Ofre for færgebrand: - Vi blev ladt i stikken

3

Når Københavns Politi blandt andet begrunder sin afvisning med, at norsk politi har efterforsket det økonomiske spor, stemmer det ikke, betones det i klageskrivelsen, overens med konklusionerne, da det norske Storting 22. marts sidste år, afsluttede en kommissionsundersøgelse af branden og den tilhørende efterforskning. Her blev det understreget, at forsikrings- og ejerforhold var et dansk anliggende, og at man ikke har betragtet denne del af efterforskningen som et tema for norsk politi - og at man ikke har fået oplysninger fra Danmark.

Samtidig med afvisningen af sagen 8. januar, oplyste Københavns Politi til avisen Danmark, at man aktuelt har været i forbindelse med norsk politi, som angives uden held at have efterforsket det økonomiske spor. Dét fremgår ikke af den officielle afvisning, politiet sendte til pårørendeforeningen, som derfor i forbindelse med klageskrivelsen har bedt Københavns Politi om aktindsigt i de noter og den kommunikation, der måtte ligge bag denne oplysning.