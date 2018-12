Offentlige ansatte er klemt på psykisk arbejdsmiljø

Hver tredje arbejdsmiljørepræsentant melder om et udsat psykisk arbejdsmiljø. Forebyggelse halter i den offentlige sektor, men ny bekendtgørelse kan sikre forebyggelse og vejledning, mener FOA.

Aggressive demente, truende bilister og et højt arbejdstempo med få ressourcer presser offentligt ansatte på det psykiske arbejdsmiljø, så de er mere udsatte for stress end medarbejdere i den private sektor. Hver tredje arbejdsmiljørepræsentant under fagforbundet FOA melder om konstante eller regelmæssige problemer med det psykiske arbejdsmiljø, mens det til sammenligning gælder hver femte under LO. Fagforbundet FOA har trukket tal for arbejdsmiljø fra en stor undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra 14 LO-forbund - herunder 1200 fra FOA - og generelt melder hver sjette om problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Men FOA's forbundssekretær, Jens Nielsen, er ikke overrasket over, at hans medlemmer er særligt udsatte på det psykiske arbejdsmiljø. Næsten hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant i FOA peger på "høje følelsesmæssige krav", for eksempel mødet med borgere, der er truende eller voldelige, som et psykisk arbejdsmiljøproblem. Her er det kun hver tiende i den brede LO-undersøgelse, og presset har konsekvenser på arbejdspladsen. - Man har en forventning om, at professionelle kan tackle det, men virkeligheden er bare, at medarbejderne knækker, hvis de bliver udsat for den type oplevelser tilstrækkeligt mange gange, forklarer Jens Nielsen.

Vold og traumer FOA's medlemmer passer demente og psykisk sårbare mennesker, andre deler parkeringsafgifter ud, og det giver trusler og konflikter på jobbet. 15 procent af FOA's arbejdsmiljørepræsentanter peger på vold og traumatiske oplevelser som et problem på arbejdspladsen, og det er dobbelt så mange som for LO generelt. FOA ønsker at få ligestillet det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske med en bekendtgørelse under arbejdsmiljøloven, som beskriver forebyggelse og vejleder arbejdsgiverne i at få eksempelvis stress- og ptsd-ramte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Ønsket flugter med den rapport, et ekspertudvalg med Pia Gjellerup som formand i september afleverede til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og den anbefaler netop at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen på virksomhederne ved at skrive forebyggelse ind i en bekendtgørelse.

Forebyggelse frem for hæfteplaster Ifølge Jens Nielsen og FOA er de nuværende regler med eksempelvis arbejdspladsvurdering ikke tilstrækkelige til at sikre medarbejderne et arbejdsmiljø, som ikke skader psyken. - Psykisk arbejdsmiljø blev i 2013 ligestillet med det fysiske i loven, men der ligger ikke vejledninger som omkring det psykiske arbejdsmiljø bortset fra vold. Vi skal vide, hvordan vi håndterer og forebygger stress. Uden en forebyggelses-kultur har vi kun hæfteplasteret og reparerer blot på skaderne. Man kan forebygge med faglig refleksionstid og et efterværn, hvor man samler op på trusler. Hvorfor har vi ikke en kultur, hvor det vigtigste er at forebygge?, spørger Jens Nielsen. Jens Nielsen og FOA ser det svenske arbejdsmarked som forbillede, fordi arbejdsgivere og arbejdstagere er gået sammen om en lovgivning, som forpligter arbejdsgiverne til at fastholde medarbejdere med stress. Her skelner man ikke mellem, om årsagen ligger i arbejdet eller privatlivet. - I Danmark ryger medarbejderen hurtigt ud af vagten, og vi ved, at stress-ramte er flove over sig selv. Den eneste måde at bryde tabuet på er ved at få en bekendtgørelse, og så slipper vi også fra skænderiet om årsagen til stress. I dag siger 70 procent af vores medlemmer, at stress skyldes arbejdet, mens 30 procent siger, at det er blanding, siger Jens Nielsen.