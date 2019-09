Det er et råt København anno 1834, der folder sig ud for læseren af "Mordet på en havfrue". I centrum for begivenhederne står - ja, hold fast - ingen mindre end H.C. Andersen. Han er på én gang anklaget og den, der - efter drabelige besværligheder - er med til at opklare, hvem der står bag de groteske uhyrligheder, vi er vidne til.

H.C. Andersen har opsøgt den barmfagre prostituerede Anna for at fastholde hendes former i et silhuetklip. En næsten alt for demonstrativ understregning af, at der bag Andersens kunstneriske aktivitet lå en seksuel kompensationsmekanisme. Men sådan tager det sig ud set gennem forfatternes psykologiske briller. Kort efter findes Anna myrdet, og som hendes tilsyneladende sidste kunde falder mistanken på Andersen, han arresteres, og det er kun takket være den indflydelsesrige Collin-familie, at han får tre dage på fri fod til at finde ud af, hvem morderen er.

Med Annas søster Molly bevæger Andersen sig nu ind i et byrum, hvor stanken fra allehånde organiske stoffer oser fælt, ja, i passager er det lige før, jeg som læser føler kvalmen. Godt gjort af forfattertrioen A.J. Kazinski (hvor bagmændene er Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich) og Thomas Rydahl. Men ikke kun det fysiske miljø er klamt, også det, der driver morderen, er oprivende.

Ud fra en opfattelse af, at det er overtro, medlidenhed og medfølelse, der forhindrer menneskelige fremskridt, vil morderen søge at realisere sine drømme. H.C. Andersen får hurtigt færten af, at han står over for en person, der som han selv er drevet af en længsel. Men hvor Andersen i sit kunstneriske virke bruger legitime midler for at omskabe sig fra den fattige dreng til den feterede forfatter, kaster morderen sig ud i det ekstreme.

De tre forfattere befinder sig godt i Andersens selskab, rundhåndet drysser de henvisninger til hans forskellige eventyr ud over siderne, ja, de mener ligefrem, at de begivenheder, han udsættes for, rummer kimen til eventyret om den lille havfrue. Sjovt nok, men for mig er det deres eminente evne til at få datidens København med store sociale skel, et dekadent kongehus og en videnskab, hvor man står på tærsklen mellem overtro og det erfaringsbaserede, der gør "Mordet på en havfrue" spændende og interessant. - Rydahl & Kazinski: "Mordet på en havfrue". 416 sider. 300 kroner. (Politikens Forlag)Udkom 6. september 5 af 6 stjerner