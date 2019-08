Nyt flertal vil have loft over kviklånsrenter: Rente på 800 procent er ikke fair

Da SF i 2017 foreslog et loft over årlige omkostninger på lån på 15 procent plus diskontoen, var det kun Enhedslisten og Alternativet, der støttede det. Men nu har Dansk Folkeparti og Konservartive skiftet mening, og erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger til Børsen at han vil søge bred politisk opbakning til at få indført et loft.

Et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved forbrugslån er blevet diskuteret i årevis på Christiansborg. Senest blev SF's forslag om et sådant nedstemt i 2017. Men nu blæser der nye politiske vinde. Flertallet er skiftet, og partier som Dansk Folkeparti og Konservative har skiftet mening. Hos Dansk Folkeparti forklarer erhvervsordfører Hans Kristian Skibby blandt andet holdningsskiftet med, at Finans Danmark i foråret meldte ud, at organisationen støtter et loft over ÅOP på 50 procent. Men der er flere grunde.

- Der har været et valg, og vi vil gerne være en del af en aftale fremfor at stå udenfor. Samtidig kom der en dom i maj, som siger, det ikke er et brud på ågerloven at opkræve en årlig rente på 750 procent. Hvis det ikke er åger, er det hamrende vanvittigt. Kviklånsmarkedet er eksploderet i omfang. Det giver god mening at få lavet indgreb, der sætter en stopper for det, siger Hans Kristian Skibby.

Dansk Folkeparti foreslår en grænse på 40-60 procent i ÅOP. SF og Socialdemokratiet har tidligere foreslået et ÅOP loft på 15 procent plus diskontoen, som i øjeblikket er 0 procent. En grænse, hvor diskontoen indgår er Dansk Folkeparti også åben overfor. Til gengæld kræver partiet, at der ses på alle aspekter indenfor kviklån samt lån mellem private.

- Vi har et udestående med nogle af dem, I også har skrevet om. Det er et "must" for os, hvis vi skal være med i det her, at vi også ser på lån mellem private på Facebook og andre låneportaler. Vi skal have hæmmet mulighederne for at bedrive åger på følsomme sjæle, siger Hans Kristian Skibby.