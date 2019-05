I februar 2016 vedtog det daværende regeringsparti Venstre sammen med De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti at afsætte 200 millioner kroner til udbredelse af internetdækning i perioden 2016-2018. Ordningen blev udvidet til at gælde frem til udgangen af 2019 med yderligere godt 100 millioner kroner, og ifølge Lars Christian Lilleholt skal udfordringerne med dårlig dækning rundt om i landet løses.

- Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med bredbåndspuljen fra 2020, men vi mener, at der er behov for at løfte dækningen med yderligere 50 millioner kroner næste år, siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Der er fortsat mange i landet, som har langsom internetforbindelse, og derfor foreslår Venstre i et nyt udspil at finde 150 millioner kroner, der skal skabe hurtigere dækning.

12.450 adresser har fået tildelt støtte fra Bredbåndspuljen, siden den blev oprettet i 2016.Region Sjælland har fået flest tildelte støtteordninger med 4537 adresser. Region Hovedstaden følger efter med 2694 tildelinger, Region Syddanmark med 2643, Region Midtjylland med 2070 og Region Nordjylland har fået færrest med 506 tildelinger. Venstre foreslår i et nyt udspil, at ordningen fortsætter i 2020 med en årlig pulje på 150 millioner kroner. I 2019 er 100 millioner kroner afsat - her får ansøgere besked om tildelinger til efteråret.

Flest på Sjælland

Omkring 12.000 adresser har fået tilskud via puljen, hvoraf Region Sjælland står for cirka en tredjedel af de tildelte, mens hovedstadsområdet tegner sig for 2700 af de tildelte adresser. Efterspørgslen har været stor i antallet af ansøgninger, forklarer Lars Christian Lilleholt. Han mener ikke, at de private internetudbydere alene kan løse efterspørgslen.

- Der er dele af landet med større områder, hvor teleselskaberne ikke kommer ud, fordi det simpelthen er for dyrt for dem, og hvor der er for langt mellem husene. Hvis der ikke er en bredbåndspulje, bliver husstandene ladt i stikken, siger han.

Lars Christian Lilleholt forventer, at udspillet vil blive positivt modtaget på Christiansborg.

- Det tror jeg, for ordningen har vist sig at være en succes, siger han.