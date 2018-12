Ny formand for Bedre Psykiatri: - Vi skal have ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom

Knud Aarup har et langt liv bag sig som topembedsmand inden for det sociale system. Nu står han i spidsen for landsforeningen Bedre Psykiatri, hvor kampen for ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom ligger øverst på dagsordenen.

- Da jeg startede på det sociale område, var bunden af Danmark dem, der havde psykisk sygdom kombineret med misbrug. Her 35 år efter er bunden af Danmark stadig dem, der har psykisk sygdom kombineret med misbrug. Vi har ikke rykket os. Tværtimod; der er kommet flere af dem. Så der er noget, vi ikke gør rigtigt i vores velfærdssamfund. Det er simpelt hen for dårligt.

- På et eller andet tidspunkt i livet rammes 20 procent af alle danskere af en psykisk sygdom. Det er den største sygdom overhovedet sammenlignet med nogen som helst andre sygdomme, og det er den sygdom, der starter tidligst i livet. Når man nu kan blive rask efter psykisk sygdom, er det da mærkeligt, at disse mennesker skal have et så dårligere liv end så mange andre, siger han.

Han er 63 år, tidligere direktør for Socialstyrelsen og blev i september valgt som landsformand for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Det er lettere at mobilisere vores dødsangst i forhold til kræft, end det er at gøre det i forhold til psykisk sygdom. Men det, vi glemmer, er, at psykisk syge dør 10-20 år før alle andre.

Knud Aarup fra Aarhus er 63 år og nyvalgt landsformand for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.Han er involveret i formands- og bestyrelsesarbejde i flere foreninger af social karakter og er foredragsholder og censor. Han har en lang fortid som topembedsmand inden for det sociale område i især den offentlige sektor. Fra 2012 til 2015 var han direktør for Socialstyrelsen. Fra 2006 til 2012 var han social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. I perioden fra 2001 til 2006 røgtede han hvervet som administrationschef ved Det Jyske Musikkonservatorium. 2000-2001 arbejdede han som selvstændig konsulent og forskningsassistent ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet. Fra 1998 til 2000 var han børne- og ungedirektør i Horsens Kommune. Fra 1995 til 1998 var han ansat i Hadsten Kommune som forvaltningsdirektør. I perioden 1989-1995 var han henholdsvis personalechef, markedschef og divisionschef i Kommunedata. Fra 1984 til 1989 var han virksomhedskonsulent ved PLS Consult. I 1983 og 1984 fuldmægtig ved Arbejdsmarkedsnævnets sekretariat i Aarhus. Inden da arbejdede han fra 1982 som sekretær i Indenrigsministeriet. Knud Aarup er uddannet cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1981.

Mangel på ligeværdighed

Knud Aarup kan ikke lade være med at bringe Knæk Cancer-ugen i oktober i spil. Den er et lysende eksempel på, at der ikke er ligeværdighed, hvad angår sygdomme i Danmark, mener han.

- En aktuel undersøgelse viser, at tre ud af fire børn med psykisk sygdom oplever, at de ikke får hjælp under indlæggelse. Tænk hvis samme melding kom fra kræftramte børn. Så ville der lyde et ramaskrig, og politikerne ville gribe ind og bevilge milliarder til en ny kræftpakke rettet mod børn. Jeg gør lige opmærksom på, at der er 700 kræftramte børn om året; i psykiatrien er 30.000 børn om året.

Knud Aarup har personlige erfaringer i begge sygdomslejre: Han har en datter med en psykiatrisk lidelse, og hans første kone døde af kræft.

- Jeg har stor respekt for kræftsagen og er medlem af Kræftens Bekæmpelse. Så det er ikke noget jeg siger for at tale kræftsagen ned, men for at tale psykiatrien op. Det kan næsten gøre mig desperat, at psykisk sygdom stadig i 2018 er noget, vi synes er mærkeligt, og at det er så stigmatiserende - noget, man ikke fortæller om på arbejdet.

- Altså, man fortæller gerne, at sønnike har brækket et ben, men at han har fået en bipolar lidelse er ikke det første, man siger noget om. Det forfærdelige er, at det smitter af gennem hele systemet, det vil sige behandling, politiske beslutninger og økonomiske bevillinger.