Ny drejning i sagen om hærværk mod danske biler i Hamborg Lufthavn

HAMBORG: Da flere end 200 primært tyske og danske biler i midten af juli blev ramt af hærværk på offentlige parkeringspladser omkring Hamborg Lufthavn, rettede mistanken sig i første omgang mod lokale beboere. Formodningen var, at de havde stået bag ødelæggelserne i irritation over, at lufthavnens brugere optog deres p-pladser. Men nu viser det sig, at forklaringen kan være en ganske anden, skriver nyhedsbureauet DPA.

Politiet gennemsøgte ifølge DPA onsdag en række servicevirksomheder, der opererer omkring lufthavnen. Der er tale om firmaer, der tilbyde kurerservice for flypassagerer. Virksomhedernes medarbejdere mødes med lufthavnens brugere og sørger så for, at kundernes biler bliver parkeret på sikre pladser, der er billigere end lufthavnens.

En del af disse firmaer er tilsyneladende tvivlsomme foretagender, der slet ikke råder over egne parkeringspladser. I stedet dropper de kundernes biler tilfældige steder i det offentlige rum.

Bilerne fik blandt andet ødelagt lakken, ligesom dæk blev skåret op.