Den nye plastikfri øldåse-emballering er et resultat af, at store virksomheder skal tage ansvar - og af, at forbrugerne kræver det, mener Jeppe Boel. Han er marketing manager i Carlsberg i Danmark og præsenterede den nye Snap Pack på gaden i Aarhus fredag. Foto: Axel schütt

Som det første bryggeri i verden dropper Carlsberg plastik-emballagen på sine sixpacks. Det er endnu et led i en vedholdende tendens, der imødekommer flere miljøbevidste forbrugere, mener ekspert i forbrugeradfærd, professor John Thøgersen.

I bæredygtighedens navn siger bryggeriet Carlsberg farvel til den velkendte udgave af en sixpack - den med de seks dåsebajere, der er emballeret i plastik eller holdt sammen med plastikringe i toppen. I stedet er bryggeriet nu og de kommende uger i fuld gang med at køre afløseren, den næsten plastikfri snappack, ud i butikkerne. Og inden de tørstige piler over i et hjørne som panikskræmte hamstere, kommer her en beroligelse: Dåserne og deres indhold er der ikke ændret på. Kun deres - om man så må sige - sammenhængskraft. Den består i fremtiden af oliebaseret, nedbrydelig lim. Dåserne skal nu klikkes - snappes - fra hinanden i stedet for som hidtil at blive løsladt ved, at man flår plastikfolien af - og smider den væk. Og det er præcis det, den eksplosivt voksende mængde af plastikaffald verden over, der får bryggerigiganten til at slå ind på en mere miljøbevidst vej. - Med den nye emballering er plastikforbuget reduceret til kun at omfatte bære-hanken. Den står også for tur, når vi forhåbentlig snart finder frem til et nedbrydeligt materiale, der er anvendeligt, siger Jeppe Boel, marketing manager i Carlsberg. Ved at lime dåserne sammen, sparer man på årsbasis 150 ton plastik alene i Danmark. Samtidig med introduktionen i Danmark, lanceres den nye emballering også i Norge og England, og en række andre europæiske lande følger efter i den kommende tid. Hvornår den er helt udbredt i bryggeriets 160 aftagerlande verden over er endnu uvist, men når det sker, er det 1200 ton plastik om året, som forsvinder, svarende til 60 millioner plastik-indkøbsposer. - Det er en udvikling, store virksomheder som for eksempel os skal tage bestik af og tage ansvar for. Plastik er blevet et kæmpe problem, og vi har alle en pligt til at tænke langsigtet og stort. Det er vores planets velbefindende, der er i spil, siger Jeppe Boel.

Vi har haft en økologisk bølge, nu følger en bæredygtighedsbølge. Det er et forbrugerkrav, der er ved at eksplodere, og følger vi det ikke, er vi ude af markedet om ti år Jeppe Boel, marketing manager i Carlsberg i Danmark

Langt nede på hitlisten Danmark producerer hvert år 340.000 ton plastikaffald fra husholdninger og virksomheder.



57 procent af det bliver brændt af for at lave varme og elektricitet.



2 procent ender i nedgravede affaldsdepoter.



13 procent - svarende til 46.000 ton - genanvender vi selv.



28 procent - svarende til 97.000 ton - eksporterer vi til genanvendelse. Primært til Tyskland.



Det bringer Danmark på en 23. plads ud af 30 europæiske lande, når man ser på, hvor stor en andel af plastikaffaldet der genanvendes.



Kilde: Ritzau, Innovationsfonden, McKinsey & Company

Plastikaffald i gigantiske mængde er i gang med at spolere verdendshavene og dyrelivet, ikke mindst i den asiatiske verden, som her i Indonesien. Arkivfoto: Dareen Whiteside/Ritzau Scanpix

Markant udvikling Han erkender samtidig, at den store ansvars- og samfundsbevidsthed ikke er helt upåvirket af, at det er det, forbrugerne efterspørger i deres dagligvarehandel: - Selvfølgelig spiller det ind. Vi har haft en økologisk bølge, nu følger en bæredygtighedsbølge. Det er et forbrugerkrav, der er ved at eksplodere, og følger vi det ikke, er vi ude af markedet om ti år, siger Jeppe Boel. Ifølge en Carlsbergs egen markedsundersøgelse finder 99 procent af forbrugerne det vigtigt eller meget vigtigt at begrænse mængden af plastik i naturen. Det billede genkender John Thøgersen, professor ved Aarhus Universitet med ekspertise i blandt andet forbrugeradfærd. - Carlsbergs beslutning er helt klart en del af en markant trend, vi har set med voksende styrke de seneste år. Det lægger sig i forlængelse af andre eksempler, vi kender her i landet: I stadig større omfang finder mange butikker andre materialer end plastik til indkøbsposerne. Coop har annonceret kraftigt med, at de har gjort deres emballering mere miljøvenlig, og Arla har indført mindre miljøbelastende emballager til deres økologiske mælk, siger han. Den udvikling blev bekræftet så sent som fredag, da Coop meddelte, at man udskifter sine kødbakker med genanvendt plast. På årsbasis drejer det sig om 40 millioner kødbakker - som hidtil har krævet 900 ton plast.

Hvis alle virksomheder tænkte ud af boksen, kunne vi virkelig få reduceret mængden af plastik, mener Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. Arkivfoto: Finn Frandsen

Dramatiske billeder Dermed stopper det næppe. Problemerne, især med plastik i havene, har vokset sig så store, at de ifølge John Thøgersen konstant er i fokus og på vores nethinder. - Medierne har længe været fyldt med reportager og billeder fra plastikforurenede havområder, og vi har set dramatiske billeder af døde havdyr med maverne fyldt med plastik. Det har skabt en opmærksomhed hos såvel forbrugere, virksomhedsledere som politikere: Her er et problem, der vokser så voldsomt, at vi ikke kan ignorere det. - Det gælder også her i landet, selv om det ikke er dansk emballage, der skaber problemerne til havs. Men vi har så oveni fået fokus på plastik ved, at de fleste kommuner de senere år har fået os til at sortere vores affald. Her er det gået op for os, at milde Moses, hvor fylder plastik dog meget, siger John Thøgersen.

340.000 ton om året Det har han ret i, viser en rapport, som Innovationsfonden og konsulentvirksomheden McKinsey & Company offentliggjorde i torsdags. Den fastslår, at Danmark absolut hører til de nationer, der har bidraget til en voldsomt stigende anvendelse af plastik og dermed til den plastikproduktion som på verdensplan er steget med 2000 - to tusinde - procent gennem de seneste 50 år. - I Danmark alene producerer virksomheder og husholdninger 340.000 ton plastikaffald om året. Det svarer rundt regnet til 35.000 fyldte skraldebiler - eller cirka 17,5 millioner flyttekasser, fastslår Innovationsfonden og McKinsey & Company. På verdensplan er tallet 260 millioner ton plast-affald om året. Så meget desto større grund er der til på alle tænkelige planer, også hvad øldrikning angår, at øge bevidstheden om plastikforureningen, mener generaldirektør i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg. Også selv om det i det store billede ikke synes af meget med de 150 ton om året, som Carlsberg med sit initiativ nedbringer plastikforbruget med: - Det viser, at det er muligt at reducere mængden af plastik væsentligt og alligevel bevare den funktion, som plastik har været brugt til. Det er vigtigt, at virksomheder på den måde tager ansvar i stedet for at vente på, at andre gør det. Jeg håber, alle mulige andre virksomheder vil blive inspirerede og tænke ud af boksen. Så kan vi virkelig få reduceret plastikforbruget i betydelige mængder, siger han.

Forsvinder ikke af sig selv Hvor meget Bo Øksnebjerg har at have sit håb i tør John Thøgersen, forbrugeradfærdseksperten, ikke spå alt for skråsikkert om. - Flere af den slags initiativer vil givetvis komme til, men det er svært at vurdere, hvor voldsomt, det vil slå igennem. Det har noget med opmærksomhedsgraden at gøre. For tiden er der stor mediefokus på plastik, men medierne har sin egen dynamik, hvor man ikke kan blive ved at hænge ved den samme historie, men går videre til noget andet, som så tager opmærksomheden. Så hvis man ønsker ændringer, er det nu, virksomheder og politikere skal slå til, for det er nu, de har opmærksomheden og kan få kreditten hos borgerne, mener John Thøgersen. - Men så må jeg også sige, at når det handler om plastik, er problemet så stort, at det ikke forsvinder af sig selv, tværtimod. Så opmærksomheden vil nok være der et godt stykke tid, siger han.