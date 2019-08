Nu udtaler næstformand sig om V-krisemøde: Vi har behov for at lufte frustrationer

Venstres fynske og sydjyske kommuneforeningsformænd mødes torsdag aften for at drøfte uroen i partiet. Bag mødet står regionsbestyrelsen i Syddanmark. Formanden Leif Krarup vil ikke udtale sig, men nu lufter næstformand Søren Svendsen fra Nyborg tankerne bag mødet og de videre skridt

Regionsbestyrelsen har inviteret Venstres 22 kommuneforeningsformænd på Fyn og i det sydjyske til møde i Kolding torsdag aften. Hvorfor?

- Det er simpelthen for at få en snak om det, der foregår i partiet nu. Nogle går rundt og er meget frustreret, og derfor blev jeg og formanden enige om at invitere til mødet for at givet luft for frustrationerne og få det hele snakket igennem. Også for at få skabt noget klarhed. Formanden vil gerne høre baglandets tanker, inden han tager til møde i hovedbestyrelsen.

Kommuneforeningsformændene er også medlemmer af hovedstyrelsen. Så hvorfor samle dem inden og ikke bare lade dem hver især ytre sig på hovedbestyrelsesmødet 31. august?

- For at give luft til frustrationerne. Vi har brug for en snak i ro og mag i et lukket rum uden at skulle udbasunere tankerne i offentligheden.

Hvor frustreret er du selv?

- Jeg er ikke den mest frustrerede, men som jeg tidligere har udtalt er jeg godt træt af, at partitoppen har udstillet uenighederne i stedet for at holde det indendøre

Hvad håber du, at der kommer ud af baglandsmødet?

- Det er sgu er godt spørgsmål. Jeg håber i hvert fald, at vi skilles i fred og fordragelighed, og vi har en eller anden linje i, hvad vi nu kan tænke os.

Tænker du på udskiftning af partiets ledelse med Lars Løkke og Kristian Jensen?

- Skal der gøres noget, er det min opfattelse, at det først sker på landsmødet i november. Det er der, at man har serveretten til den slags. Det er ikke noget, vi render og gør i utide. Det eneste, der kan ske i utide, er, hvis en af dem selv trækker sig. Der er jo ingen, der nu kan smide dem ud eller vælge nye. Alt det sker på et landsmøde.

Ønsker du selv udskiftning på formandsposten og næstformandsposten?

- Det vil jeg ikke udtale mig om.

Hvad er din holdning til et kampvalg på landsmødet?

- Det vil være langt at foretrække at undgå et kampvalg og få brikkerne til at falde på plads inden. Hvordan det skal kunne lade sig gøre, ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan stemningen er, og om det kan styres over hele landet. Der skal nok være en række gode forslag. Det er jo et demokrati, vi lever i.

Det lyder som om, at du håber, at Lars Løkke og Kristian Jensen trækker sig for at undgå et kampvalg.

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Er håbet, at mødet i Kolding ender med en fælles udmelding fra regionsbestyrelse og de fynske og sydjyske kommuneformænd?

- Nej. Vi er jo et liberalt parti, så alle må have deres egen holdning, men det er måske for at få det hele koordineret og få taget trykket af frustrationerne.

Du siger koordinere. Sådan noget gør man ofte, når der skal ske ændringer. Så handler det om ændringer i partitoppen?

- Det er der slet ikke noget om endnu, men vi kan ikke vide, hvordan mødet forløber. Udgangspunktet er, at det bare er et snakkemøde for at få luftet synspunkter.