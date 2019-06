Nu skal vi gribe chancen for at få en ny retning for Danmark

Regeringsforhandlinger: Folketingsvalget gav et klart grønt mandat. Og et mandat til at levere på børneområdet. Det skal vi nu levere på.

SF vil have en bindende klimalov, som gør Danmark til et grønt foregangsland igen. Vi vil bekæmpe den stigende ulighed og børnefattigdom. Vi vil styrke velfærden og sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Og meget mere.

Vi har fået dobbelt så mange folketingsmedlemmer som før valget, og jeg må indrømme, at jeg er lidt ekstra stolt af, at vi både har fået rigtig mange nye unge folketingsmedlemmer og rigtig mange kvinder i vores folketingsgruppe.

Forhandlingerne om en ny retning for Danmark er allerede gået i gang, og SF har hele tiden gjort det krystalklart, at vi peger på Mette Frederiksen som statsminister.

Vi vil gøre vores for at sikre, at partierne på trods af uenigheder også husker, hvad vi kan gøre sammen, hvis vi kan finde hinanden og nå til enighed. Vi må se, hvor langt vi kan nå, for vi er selvfølgelig ikke de eneste med en stribe ønsker og krav til en ny regering.

Jeg tror på, at vi kan nå hinanden, og jeg håber, at de andre partier også vil vise, at de mener det alvorligt, når de siger, de vil have en ny retning for Danmark.

Nu står vi med chancen for at gøre noget ved det, og den må vi ikke forspilde. Det kræver, at vi bøjer os mod hinanden, og at vi samtidig står fast på, at en ny regering også skal betyde en ny politik.

Det er helt tydeligt, at danskerne har stemt for at få noget helt andet, end det Lars Løkke Rasmussenog Kristian Thulesen Dahl står for. De er blevet fravalgt til fordel for mere fællesskab og højere grønne ambitioner. Nu skal vi leve op til den tillid.

For mig har det været helt fantastisk at være rundt i hele Danmark under valgkampen og opleve den opbakning, der er til SF. Det er så stort at møde vælgerne på gaden i alle landsdele og få skulderklap og pæne ord med på vejen.