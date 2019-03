Nu kan du købe boligerne fra populært tv-program: Åbent hus i Nybyggerne-huse

- TV2 har jo vurderet, at området i Dronningborg ved Randers har været attraktivt. Det er derfor, at det er valgt. Det er rolige omgivelser, tæt på naturen og alligevel med få kilometer ind til byen. Det er noget, der efterspørges for tiden, siger John Ryborg, som selv vil være at finde i rækkehusene på søndag, hvor der holdes åbent hus af både 2E Bolig og af TV2.

- Boligerne bliver jo eksponeret over hele landet, og rigtig mange er nysgerrige og vil gerne selv se husene, som de har set blive til på tv, siger ejendomsmægler med speciale i projektsalg, John Ryborg, 2E Bolig, der tilføjer, at firmaet har været med i flere sæsoner og derfor kan se tendensen i, hvordan seerne reagerer.

Dronningborg: At boligprogrammer hitter på tv er ingen hemmelighed. Og at der kommer 2000-3000 gæster, når der bydes på åbent hus i de boliger, som har lagt vægge til TV2's program "Nybyggerne", er også ganske normalt.

Han forklarer, at der søndag om 14 dage er åbent hus igen, denne gang med deltagelse af vinderne af programmet samt budrunde fra potentielle købere. Efter konceptet, at de, der giver mest, får boligerne.

På søndag er der fremvisning af de seks boliger, hvoraf de fire har er med i programmet. De to yderboliger er ikke med, og her er den ene allerede solgt til et ældre ægtepar fra lokalområdet, oplyser ejendomsmægleren.

Op mod 400-500 har henvendt sig for at høre mere om husene. 400 af dem har fået tilsendt salgsmateriale, oplyser ejendomsmægleren. Pressefoto

I naturen og tæt på byen

I salgsmaterialet lokkes der med, at Nybygger Parkens beliggenhed er én af Randers' bedste, hvor det er muligt at have et rigt fritidsliv og samtidig være tæt på Randers' summende byliv.

Bydelen udmærker sig ved, at der er gode cykelstier direkte til Randers centrum, og samtidig kort afstand til lystbådehavn, hvor der også er mulighed for fiskeri, de nye huse er centralt placeret i forhold til offentlig transport, og området har mange afgange både af bybusser og regionsbusser, lyder det endvidere i materialet, som også fortæller, at der er kort afstand til både vuggestue og børnehave, ligeledes gode skole- og idræts- og fritidsordninger. Og at der findes mange idrætsmuligheder så som fodbold, håndbold, løbeklub, bokseklub, gymnastik med mere.

Boligerne i Nybygger Parken er designet af 2E Bolig til "Nybyggerne 2019" på TV2.