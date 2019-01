- Men det fortæller mig, at vi har et dygtigt politi, som gør sit arbejde, siger hun.

Der har med kort mellemrum været to bemærkelsesværdige kunstindbrud på Trapholtmuseet i Kolding. Til brug for efterforskningen efterlyste politiet vidner eller andre, der kunne bidrage til opklaringen af indbruddene. Ifølge politiet har der været en hel del gode tips, og nu har efterforskning ført til den fængslede.

Politiet medgiver, at der er mange spørgsmål at stille i den anledning, men af hensyn til den videre efterforskning kan Sydøstjyllands Politi ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt. Det vides altså ikke, om de stjålne genstande er fundet eller ej, og i hvilken tilstand de eventuelt er i.

Stjålet værk blev fundet

Marco Evaristti har tidligere fået et kunstværk stjålet under stor mediebevågenhed. Det var en damefigur i fuld størrelse, der var lavet i bronze. Den blev stjålet for nogle år siden fra torvet i Broager, hvor den var udstillet.

Den kom dog tilbage i 2015, hvor den originale skulptur blev fundet i Sandbjerg Sø. Det skete i forbindelse med, at pedel Aage Mikkelsen og kolleger, der var ved at pumpe vand ud af Sandbjerg Sø på grund af højvande.

Trods de to tyverier i Broager og på Trapholt har Marco Evaristti en klar holdning til at udstille kunst i det offentlige rum.

- Efter min mening var "Rolexgate" godt beskyttet på Trapholt. Og jeg er helt enig med Karen Grøn, der er direktør på Trapholt, at vi ikke kan beskytte kunstværker så godt, at folk ikke har en mulighed for at opleve dem. Det vil ikke give mening, fortalte kunstneren kort efter nytårs-indbruddet på Trapholt.

Hvis også "Rolexgate" viser sig at være fundet i god behold er det altså anden gang, at Marco Evaristtis kunst har været udsat for tyveri med en lykkelig udgang.