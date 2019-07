Nu betaler vi prisen for politikernes fejlslagne prioritering af politiets opgaver

På kant: Spørgsmålet er, om staten er ved at miste grebet om "sikkerhed, fred og orden", og om vi er ved at vende tilbage til en tilstand, hvor borgeren tager loven i en egen hånd? En aktuel undersøgelse fra Norstat viser, at 56,49 procent af den danske befolkning er enig i, at det er i orden at forøve selvtægt, f.eks. ved indbrud i den private bolig.

Tendensen indtil nu indskrænker sig til personer, der i frustration over hærværk, graffiti, butikstyveri og blufærdighedskrænkelser, som politiet af ressourcemæssige årsager har lagt på hylden. ulovligt har offentliggjort fotos af de potentielle gerningsmænd.,

Men aktuelt ses en foruroligende udvikling. Opklaringsprocenten på indbrudstyveri er i dag på ca. fem pct. Der stjæles ca. 50.000 cykler om året, med en sølle opklaringsprocent på 0,5 til 1 pct. Ventetiden hos politiet er den længste i ti år. Ofrene for vold, voldtægt og indbrud må kigge længere og længere efter en hurtig afklaring.

Utilfredsheden ses også hos de menige politifolk. Fagbladet "Dansk Politi" er fyldt med sætninger som: "Nærheden er gået fløjten", "Vi har svært ved at se borgerne i øjnene", der tales om "politisk pseudo og overfladelak", "hele fundamentet vakler" - og der lægges ikke skjul på, at årsagen til den ret så håbløse situation skyldes en politisk "fejlslagen prioritering af politiets ressourcer", og bundlinjen er, at "hvis kursen ikke ændres, så bliver der gadens parlament som kommer til at herske"!

Der hviler et tungt ansvar på den nyudnævnte justitsminister Nick Hækkerup. der lagde ud med de lovende ord om, at "danskerne skal føle sig trygge". Det kræver, at politiet styrkes, uddannelsen opgraderes og den borgernære kriminalitet topprioriteres, og at populisterne blandt vores politikere glemmer alt om de symbolpolitiske initiativer som den latterlige grænsekontrol, meningsløse bevogtningsopgaver, traditionsbundne, prestigegivende livvagtsbeskyttelse, mobile politistationer, beredent politi, dyrepoliti osv.