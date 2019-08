Norlys-topchef får kæmpe fratrædelse: Formand beklager forløbet

Formanden for Norlys beklager over for medlemmerne, at de ikke blev orienteret om den fratrædelsesaftale, der lå og ventede på topchefen, som er fratrådt med mulighed for mellem 5 og 15 millioner kroner i fratrædelsesbeløb. Formanden fastholder, at aftalen er hver en krone værd i det lange løb.