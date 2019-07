Nordstream 2-topchef stiller milliardkrav mod Danmark i udsigt

Nordstream 2: Ifølge Energistyrelsen opretholder selskabet bag Nordstream 2-gasprojektet en anke fra april om "ulovlige" vilkår i den danske stillingtagen til to andre ansøgninger om linjeføringen nord og syd om Bornholm, så selv om Nord Stream 2 AG har trukket sin ansøgning om at føre en gasledning gennem dansk territorium tilbage, er sagen langt fra slut.

Den nyudnævnte danske udenrigsminister Jeppe Kofod slap meget bekvemt for at skulle redegøre yderligere for sagen på sit første officielle besøg i mandags hos sin tyske kollega Heiko Maas, og efter mødet udtalte han, at "vi berørte ikke rørledningen på den måde. Jeg orienterede (blot) om, at konsortiet havde trukket sig".

Men der er næppe tvivl om, at Nordstream 2 har spillet en vigtigere rolle: De opståede forsinkelser i færdiggørelsen af NS2 har vakt betydelig bekymring i Berlin og kan i givet fald være med til at bringe tidsplanen for omstillingen af Tysklands energipolitik - herunder afviklingen af atomkraften om få år - i fare. Jeppe Kofod indtager tilsyneladende en påfaldende kritisk grundholdning til projektet : I Berlin sagde han også: "Jeg er imod hele det her projekt - fordi gasledningen kan gøre os mere afhængige af russisk gas" og tilføjede, at "parterne skal ikke bruge (gas)energi som et våben." Han sagde afslutningsvist, at sagen "nu er ude af mine hænder." Netop derfor er det lidt af en "gratis omgang", når Kofod først nu lufter så klar en skepsis.

Ssgen kan sagtens nå at dukke op i regeringen igen i forbindelse med gasselskabets anke til Energiklagenævnet, som altså (endnu) ikke er trukket tilbage: Ifølge den oprindelige tidsplan skulle Nordstream 2 have været færdiggjort inden udgangen af 2019. Men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for større anker ligger for tiden på omkring syv måneder, hvilket betyder, at anken næppe kan nå at blive færdigbehandlet inden årets udgang. Hertil kommer, at afgørelsen efterfølgende kan ankes videre til i både landsret og højesteret. I så fald kan der blive tale om betydelig større forsinkelser og eventuelle erstatningskrav, der ifølge uofficielle skøn kan løbe op i to-tre milliarder kroner. Sagen vil i så fald havne på den nye klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens bord.

Så det er både vigtigt og rigtigt, at Danmark - også med statsministeren i spidsen - fortsat udviser både grundighed og forsigtighed med at udstede tilladelser til Nordstream 2, hvis man skønner. at det strider mod fundamentale danske interesser, ikke mindst Østersøens skrøbelige havmiljø, skibstrafikken og Bornholms ve og vel. Kun hermed er Danmark med til at udfylde sine vigtige roller i Nato, EU og FN.