Nødvendige investeringer presser Legos overskud ned

Lego er konstant udfordret for at bevare sin forretning, og derfor kaster topchef Niels B. Christiansen nu massive investeringer i legetøjsgigantens fremtid. Kina og Indien er de store vækstmarkeder lige nu.

Undervejs blev der også ryddet op i direktionen, hvor den tidligere Danfoss-boss Niels B. Christiansen rykkede til Billund for at kaste frisk energi ind i Lego-koncernen.

Han satte ikke tal på disse investeringer, men de har til formål at ruste Lego til et foranderligt legetøjsmarked, hvor Lego-klodsen konstant skal finde sin plads.

- Vi har besluttet, at vi i en periode begrænser vores driftsindtjening for at skabe plads til betydelige investeringer, der alle peger flere år frem i tiden. Det er investeringer i butikker og e-handel, udvikling af nye produkter og udbredelse til nye geografier, sagde Niels B. Christiansen tirsdag til et forum at internationale journalister.

Butikker er vigtige

Niels B. Christiansen medgiver, at det kan virke overraskende, at Lego satser så voldsomt på fysiske butikker. I 2018 gik den amerikanske legetøjskæde Toys'r'us konkurs med sine butikker i en stribe lande, og herhjemme bruges konkursen i Top-Toy - der stod bag Fætter BR og Toys'r'us i Norden - som eksempel på, at det er svært at tjene penge på legetøjsbutikker i gågader og storcentre.

- Men butikker er virkelig vigtige til at opbygge et brand. Det er stærkt at komme ind i en butik og opleve produkterne, og det er især vigtigt, når vi ønsker at få nye børn om bord. I Danmark har mange forældre selv leget med Lego som børn, men i Kina er der mange områder, hvor man ikke kender Lego. Så er det vigtigt at vise, hvad Lego handler om og få børnene ind i Lego-universet, sagde Niels B. Christiansen.

Til næste år åbner Lego sit første kontor i Indien, hvor der er udsigt til nyt lukrativt vækstmarked, efter at flere end 100 millioner indiske børn inden for de kommende år har udsigt til at leve i middelklassefamilier, der har råd til at købe Lego.

Nu er Lego allerede langt inde i den sidste halvdel af regnskabsåret, hvor den vigtige julehandel er afgørende for årets resultat. Vanen tro havde topchefen intet behov for at dele sine forventninger til Legos kommende regnskaber. De tunge investeringer varer dog ved.

- Vi ønsker at nå ud til flere børn og se vores virksomhed vokse på den lange bane, så jeg er meget stolt af de investeringsvalg, vi har truffet, sagde Niels B. Christiansen.

Efter årets første halvår var Legos egenkapital på 16,5 milliarder kroner. Koncernen ejes hovedsageligt af Kirk Kristiansen-familien (75 procent), mens Lego Fonden ejer resten.