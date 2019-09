Nødlidende supersygehus får et åndehul: Men ansatte advarer mod overdreven optimisme

Aarhus Universitetshospital er skabt ved at sammensmelte tre Aarhus-hospitaler på en adresse. Det har vist sig at være en både besværlig og dyr øvelse, som har udløst flere sparerunder. Foto: Jens Thaysen

Det økonomisk pressede Aarhus Universitetshospital ligner en vinder i ny økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Men ansatte advarer om, at en pose penge ikke løser de grundlæggende problemer for det ny supersygehus.

Sundhed: For første gang i meget lang tid er der godt nyt for det økonomisk nødlidende Aarhus Universitetshospital. Det skyldes den ny økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen, som på sundhedsområdets budget for 2020 giver Region Midtjylland 320 millioner kroner mere end i år samt et engangsbeløb på 100 millioner kroner til flytteudgifter. Som formand for regionsrådet i Midtjylland vil Anders Kühnau (S) kanalisere pengene videre til Aarhus Universitetshospital. - Jeg vil gå ind i forhandlingerne om næste års budget for Region Midtjylland med det mål, at Aarhus Universitetshospital undgår de besparelser, som er varslet fra 2020 og frem. Men en endelig afklaring heraf vil selvfølgelig afhænge af et budgetforlig. Økonomiaftalen prioriterer sundhedsvæsenet i højere grad end i de seneste år, og Region Midtjylland har med engangsbeløbet fået en særlig håndsrækning fra regeringen. I stedet for at afvikle kan vi nu se frem og udvikle et stærkt universitetshospital i Aarhus, siger Anders Kühnau (S).

Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Men pengene til Aarhus Universitetshospital er grundlæggende et plaster på et åbent sår, som skal behandles langt mere gennemgribende for at gro sammen. Gert Petersen, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd

Aarhus Universitetshospital I februar 2005 besluttede Århus Amtsråd at sætte gang i planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Projektet blev overtaget af Region Midtjylland i 2006.I 2007 lancerede den daværende regering en plan om at skabe supersygehuse i hele landet. Hvert af supersygehusene skal have fælles akutmodtagelse og som udgangspunkt dække et område med mindst 200.000 indbyggere. Sygehusenes etableringer hviler på 25 milliarder kroner i en såkaldt kvalitetsfond.



26. oktober 2009 blev der taget første spadestik til en omfattende udvidelse af hospitalet i Skejby, og de første bygninger blev taget i brug i 2015. Efter ombygningen består Aarhus Universitetshospital i Skejby af 250.000 kvadratmeter nybyggeri og 160.000 kvadratmeter eksisterende hospital. Supersygehuset er skabt med afsæt i det eksisterende hospital i Skejby. Det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby har forenet de tre hospitaler i Aarhus. Byggeprojektet havde en pris på 6,4 milliarder kroner, og dertil kom der ombygninger for 430 millioner kroner.

De ansatte på Aarhus Universitetshospital i Skejby har blandt andet lavet en menneskekæde for at gøre opmærksom på hospitalets økonomiske udfordringer. Foto: Jens Thaysen

Aftale giver tid Etableringen af det ny Aarhus Universitetshospital i Skejby er endt i voldsomme økonomiske problemer. Senest har ledelsen varslet en sparerunde på i alt 425 millioner kroner, og de første 150 millioner kroner skal findes i år. Den ny økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fjerner ikke sparekravet for 2019. Men aftalen giver Region Midtjylland ekstra 320 millioner kroner på næste års budget, og med tilkendegivelsen fra regionsrådsformand Anders Kühnau kan pengene ende med at annullere de varslede nedskæringer i 2020. - Det bliver stadig drøjt at nå et sparemål på 150 millioner kroner i indeværende år. Men jeg er begejstret for, at aftalen trods alt giver en form for ro til at arbejde med de grundlæggende udfordringer for Aarhus Universitetshospital og resten af det danske sundhedsvæsen. Den køber os tid, vurderer Gitte Anna Madsen, fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Aarhus Universitetshospital.

Regionrådsformand Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland har fået en ekstra pose penge med hjem fra forhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen om næste års økonomiaftale. Han vil bruge pengene på at hjælpe det økonomisk nødlidende Aarhus Universitetshosptial. Foto: Axel Schütt

Det åbne sår Aarhus Universitetshospital har 9.700 ansatte. I løbet af 2019 har medarbejderne gennemført flere events for at henlede især politikeres opmærksomhed på supersygehusets udfordrende situation. Indsatsen kørte på fuld tryk i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget i begyndelsen af juni. Så sent som onsdag havde en delegation af medarbejderrepræsentanter fra hospitalet i Skejby et møde med finansminister Nicolai Wammen (S). På mødet forklarede tillidsfolkene fra Aarhus Universitetshospital, at pengene fra økonomiaftalen langt fra løser alle problemer. - Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Men pengene til Aarhus Universitetshospital er grundlæggende et plaster på et åbent sår, som skal behandles langt mere gennemgribende for at gro sammen. Der er stadig helt basale udfordringer, hvor eksempelvis stigende udgifter til medicin er lig med færre sygeplejersker. Vi har også brug for et opgør med produktions-tankegangen, der får lov til at herske i stedet for et fokus på kvalitet, siger Gert Petersen, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

En lille kursændring Den ny aftale mellem Danske Regioner og regeringen giver et samlet løft på halvanden milliard kroner til sundhedsområdet. Sundhedsøkonom og professor Jakob Kjellberg fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ser en aftale, hvor regeringen har gjort meget for at leve op til løfterne fra valgkampen. Samtidig peger han på, at der i aftalen er et punkt om flytteudgifter ved sygehusbyggeri. Den slags udgifter har været med til at punktere økonomien i det ny supersygehus i Skejby, hvor tre regionale Aarhus-hospitaler er sammenlagt på en adresse. Ifølge aftalepunktet vil regeringen fremadrettet være klar til at drøfte lån til flytteudgifter, der hænger sammen med sygehusbyggeri finansieret af penge fra kvalitetsfonden. Fonden er det økonomiske fundament for etableringerne af supersygehuse i Danmark. - Midlerne fra kvalitetsfonden har altid været håndteret meget håndfast. Her er en opblødning, der kan tolkes som en åbning i forhold til den tidligere kurs, understreger Jakob Kjellberg.

En anerkendelse Direktør Poul Blaabjerg fra Aarhus Universitetshospital er meget tilfreds med den ny aftales håndsrækning til sundhedssektoren. Han peger på, at der generelt er et behov for penge til et område presset af stigende udgifter til medicin og flere ældre danskere med komplicerede sygdomsforløb. - Samtidig er aftalen en anerkendelse af, at udfordringerne ved at sammenlægge og indflytte tre hospitaler på en adresse er større og dyrere end forventet. Det glæder mig utroligt meget. Det har vist sig ekstremt vanskeligt at spare og opnå rationaliseringer samtidig med en omfattende indflytning. Nu er der udsigt til, at vi får arbejdsro til at lave den fusion, der bliver et løft for både patienter og ansatte, vurderer Poul Blaabjerg.