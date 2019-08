Mens de interne kampe i Venstre spidser til, kommer finansminister Nicolai Wammen (S) nu med et krav om, at partiet går igang med det politiske arbejde. Venstre skal ind omkring forhandlingsbordet og tage ansvar for ubetalte regninger fra dets regeringstid.

Foran sig har han resultatet af det kasseeftersyn, som enhver regering de sidste 40 år har lavet som det første. Resultatet er, at den nye socialdemokratiske regering har 3,5 milliarder kroner mindre at føre politik for i 2020, end den mener, at den burde have haft.

I kontoret, der indtil fornylig var Kristian Jensens, tager han fjernbetjeningen fra mødebordet og slukker for TV 2 News, der denne mandag kører med væg til væg-dækning af det, Nicolai Wammen med et skævt smil benævner "Venstres realityshow".

Kasseeftersyn: Alle skuffer i ministerierne er hen over sommerferien blevet åbnet. Og op er dukket, hvad finansminister Nicolai Wammen igen og igen kalder "ubetalte regninger", som gør livet surt for ham som ny bestyrer af statsfinanserne.

Troels Lund Poulsen, finansordfører for Venstre: - Finansminister Nicolai Wammen forventer, at I kommer med et bud på, hvordan regningen for jeres nedsættelse af registreringsafgiften skal betales. Har han noget at have sin forventning i? - Der må været noget, Nicolai Wammen har misforstået. Jeg vil gerne komme med mange bud på, hvordan forskellige politiske initiativer kan finansieres, hvis der bliver lavet en ministerrokade, og jeg bliver tilbudt posten som finansminister. Det er jo helt sort, at han sidder på kontoret og tuder og tørrer alle sine problemer af på os med skøre søforklaringer. Pengene til nedsættelsen af registreringsafgiften kan findes i provenuet for 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet, hvilket han udmærket godt ved. Han kan bare lade være med at afskaffe dem. - Så regeringen skal ikke forvente, at I deltager i at komme med andre bud på, hvordan regningen skal betales? - Nej, jeg siger: Tør øjnene og tag dit ansvar som finansminister, Nicolai Wammen. - I har gjort Wammens opgave sværere, end den behøvede at være siger han. Det lyder ikke som om, det er noget, du vil miste søvn over? - Nej , han og Mette Frederiksen har selv lavet et fantasiprojekt om, hvor mange fantasimilliarder man kan trylle frem, som Thorning og Corydon gjorde, da de sagde, at man bare skulle arbejde 12 minutter mere om dagen. Det er nu gået op for Nicolai Wammen, at den går ikke i virkeligheden. Han har mødt realiteterne og sidder og græder i hjørnet over det. - Ville Venstre i den forfatning, dit parti befinder sig i nu, overhovedet være i stand til at deltage i sådanne politiske forhandlinger? - Ja, der er slet ikke noget problem. Jeg er i stand til at komme til møder når som helst. - Det er indlysende noget rituelt, politisk teater over de tilbagevendende kasseeftersyn og reaktionerne på dem. Hvad skal danskerne tænke om det? - Det er i orden at gøre regnestykker op, men man skal gøre det fair og ordentligt. Jeg tror, danskerne er meget træt at det cirkus, når det sker med sådanne små finter, som Nicolai Wammen bruger nu.

600 manglende millioner

- Jeg må sige, at jeg er meget overrasket over, at man dengang kunne gøre så stort et nummer ud af at fortælle danskerne, at man satte bilafgiften ned uden at gøre noget som helst for at sikre penge i kassen til at betale for den nyhed, men bare har efterladt regningen til den næste regering. Det er uansvarligt og ikke i orden, siger Nicolai Wammen til avisen Danmark.

Ifølge Finansministeriets redegørelse har bilaftalen fra 2017 medført et hul i statskassen for 2020 på 600 millioner. Nicolai Wammen og den socialdemokratiske regering står nu med en aftale, den ikke var med til at indgå, med en afgiftsnedsættelse, den aldrig har ønsket, og med valget mellem at gøre bilerne dyrere igen- hvilket den ikke har lyst til, fordi det med stor sandsynlighed vil gøre store dele af danskerne knotne - og at selv finde finansiering andre steder i velfærdssamfundet - hvilket den heller ikke har lyst til.

Den knibe vil Nicolai Wammen ud af ved at lægge maksimalt pres på især Venstre, men også de andre borgerlige partier, for at de skal tage ansvaret og finde pengene.

- Den tidligere regering har et kæmpe ansvar her. Man har givet lettelser uden at modsvare det med indtægter. Det er uansvarligt. Nu skal den være med til at rydde op, siger han.