Netværk skaffer hænder i byggeriet

70 procent af Dansk Byggeris medlemmer mangler stadig hænder. Mere end hver anden arbejdsgiver ansætter folk, som ikke har de rette kompetencer.

En helt ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at 70 procent af medlemmerne har manglet arbejdskraft inden for det seneste år. Næsten otte ud af 10 virksomheder regner med at ansætte folk inden for det næste år. Men 40 procent angiver dårlige eller meget dårlige muligheder for at skaffe arbejdskraft generelt. 27 procent ser dog gode muligheder for at skaffe folk - en stigning fra 17 procent i 2018.

2 45 procent af medlemmerne i Dansk Byggeri undlader at besætte stillinger, når de ikke kan få kvalificerede medarbejdere - en stigning på seks procent i forhold til året før. 55 procent vælger at ansætte arbejdskraft af ringere kvalitet end normalt i håbet om en hurtig tilvænning til arbejdspladsen. Det er en stigning på otte procent i forhold til 2019.