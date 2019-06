Nets-direktør bryder tavshed om udskældt milliardbonus

Betalingskæmpen Nets er landet i et nyt stormvejr, efter at det er kommet frem, at ledelsen kan score op mod syv milliarder kroner i et usædvanligt aktieprogram. Nu kommenterer selskabet første gang kritikken, som man ifølge koncerndirektør Thomas Jul "lytter til". Han vil dog ikke fortælle, hvorfor aktieprogrammet er nødvendigt.