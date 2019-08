Nethandlen: Vi følger kunderne - hvem fa'n skulle vi ellers følge?

Detailhandlens overlevelse hænger stærkt sammen med digitaliseringen, og det burde vel stå lysende klart for alle med interesse i området. Ikke desto mindre kan jeg stadig spore en vis forundring i flere kommentarer og vinkler på artikler, når især de store kendte brands ændrer kurs eller beretter om mere fokus på e-handel. Det er vel ikke så mærkeligt med kursændringer, når kunderne skifter retning.

Jeg starter med Jysk. De runder i år milliarden i omsætning på nettet i Norden, endnu inden året er gået. Personligt kan jeg undre mig over, at det ikke skete før i en forretning af den størrelse. Men mange af varerne, for eksempel senge, møbler, dyner, kræver nok, at man prøver det enkelte møbel i den fysiske forretning.

Ikke desto mindre rammer Jysk multichannel-konceptet klokkerent, hvor de mange fysiske butikker støtter op om en velfungerende netbutik med samme vilkår for kunden, uanset om det er den ene eller anden type butik. Kort sagt, så bringer nethandel kunder i den fysiske butik og omvendt.

Nu har en af giganterne, nemlig Ikea, også erkendt, at kæmpevarehuse og tommetykke kataloger ikke nødvendigvis sikrer en global førerposition i morgen. De har netop meddelt, at verdens mest omdelte tryksag, Ikea-kataloget, er udgivet for sidste gang. Kunderne bruger jo nettet til at finde de varer, som de vil have.

Ikea arbejder tillige med "augmented reality" i sin app, hvor billeder af møbler kan sættes ind i det foto, du tager af din stue. Passer møblet eller ikke? Det kræver saks og klister og megen fingerfærdighed at udføre det samme med en trykt katalog. Men i stedet kan du teste og prøve dig frem via mobil eller tablet, uden at skulle trave kilometer efter kilometer i et varehus.

Ikea har ligeledes sat bygningen af nye varehuse over hele verden på pause. Det sidste rammer også Danmark, da udbygningen med nye varehuse i Esbjerg og København nu må vente. Måske ser vi varehuse, der lægger mere vægt på showroom og vejledning, ligesom jeg forventer billigere levering og flere tilbud om hjælp til at dreje umbraco-nøglen, når møblerne skal samles.

Endelig er en af de største danske succeser i detailhandlen, nemlig Søstrene Grene, i gang med at etablere sig på nettet. Her har man tidligere sagt, at man kun ville have de fysiske forretninger. Nu ændrer man holdning, og det er efter min mening et indlysende og klogt træk. Kunderne er jo også på nettet, så når de inspireres af en artikel om boligindretning eller et Instagram-opslag med et af Grenes produkter, så skal de også kunne finde og købe produktet på nettet.

Så den korte besked er, at fysisk detailhandel og e-handel ikke skal håndteres hver for sig. De komplementerer hinanden på samme måde, som vi bruger vores mobiltelefon til at betale i fysiske butikker, ligesom vi søger efter varer eller sammenligne priser via nettet på mobilen - inden vi også køber via mobilen.

Kunderne er gået digitalt, og derfor skal hverken eksperter eller journalister forundres over, at traditionelle butikker gør det samme. Tværtimod burde vi nærmere forundres over de butikker, der ikke udnytter de digitale muligheder. Som købmænd følger vi kunderne - hvem fa'n skulle vi ellers følge?