Netbutikkerne: - Dansk erhvervsliv bør juble over en styrket Vestager

Faste læsere af denne klumme vil vide, at jeg er en meget stor fan af Margrethe Vestager. Det er i særdeleshed hendes tid som konkurrence-kommissær, hvor hun med vid og bid kæmpede for fair konkurrence, der har imponeret mig.

Hun havde især et kritisk blik på de amerikanske techgiganter som Google og Amazon, der med enorme ressourcer og tvivlsomme metoder udfordrer den fair konkurrence. Google blev eksempelvis straffet for at udnytte sit monopol, og Amazon undersøges for det samme.

Derfor ærgrede det mig også gevaldigt, da Margrethe Vestager tabte kampen om at blive formand for EU-kommissionen. Hun ville i mine øjne havde været den helt rette formand, der med sin fornuft, erfaring og særlige evne til at gøre komplekse problemstillinger relevante og forståelige kunne bære EU ind i fremtiden.

Skuffelsen blev dog afløst af glæde i denne uge, da det kom frem, at Margrethe Vestager de kommende fem år bliver næstformand med hovedansvar for den digitale omstilling og samtidig beholder ansvaret for at sikre fair konkurrence som konkurrencekommissær.

Det kunne ikke være bedre, og jeg kipper både med den danske klaphat og trutter i fair konkurrence-hornet.

Vores danske superhelt får nemlig et større ansvar, men bliver samtidig på de faste jagtmarker, hvor jeg er sikker på, at hun vil fortsætte som den kompetente vagthund, der vil kæmpe for, at alle - også de amerikanske techgiganter - spiller efter samme regler.

Det er der i den grad brug for i en tid, hvor den fair konkurrence er under pres, og hvor monopollignende virksomheder får større magt.

Lad mig give et eksempel. Amazon er i fuld gang med at bygge et nyt kæmpe logistikcenter lige syd for den dansk-tyske grænse. Det er ifølge borgmester Gero Neidlinger i byen Borgsted fantastisk, fordi det vil føre arbejdspladser til byen. I samme ombæring slår han dog fast, at det ikke står klart, hvor meget Amazon skal betale i skat.

- Men mulige skatteindtægter har heller ikke været afgørende i forbindelse med salget af grunden. For os handlede det om at skabe arbejdspladser og få vores erhvervsområde på markedet, som han siger.

Jeg skal ikke kloge mig på tyske skatteforhold, men jeg må indrømme, at det giver mig en smule nervøse trækninger, for Amazon har et notorisk anstrengt forhold til skattebetaling. Jeg er dog et positivt menneske, og derfor vil jeg trods eksempler på det modsatte forvente, at en af verdens største virksomheder, der også sidder på knap halvdelen af det tyske e-handels-marked, selvfølgelig kommer til at betale skat på samme vilkår som konkurrenterne i Tyskland.

Jeg vil heller ikke spekulere i, at den amerikanske e-handels-gigant også i dette tilfælde er blevet lovet guld og grønne skove for at vælge placeringen af deres logistikcenter.

Og hvis min forestilling om, at Amazon selvfølgelig spiller efter samme regler som andre, mod forventning skulle briste, så vil jeg glæde mig over, at vi nu har en styrket Margrethe Vestager tilbage som konkurrencekommissær.

Det er godt nyt for forbrugere, virksomheder og EU.