Nekrolog: Købmand Fleggaard bedrev grænsehandel i egen liga

Man kan ikke sige grænsehandel uden at sige Fleggaard. Årsagen til det er ikke mindst den sønderjyske købmand Hans Frede Fleggaard, der med udgangspunkt i grænsehandel etableret på den dansk-tyske momsforskel skabte grundlaget for en familiekoncern, der i dag omsætter for syv milliarder kroner årligt. Lørdag døde han.