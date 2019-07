Nato-alliancen slår revner: Danmark skal med i nyt forsvarssamarbejde

Debat: Danmark betragter NATO som hjørnestenen i landets sikkerheds- og forsvarspolitik,og vil derfor ikke indgå i et intensiveret europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk samarbejde, der har oprettelsen af en Europa-hær som målsætning, som lagt op til af en række EU-lande med Frankrig og Tyskland i spidsen.

Det er senest kommet til udtryk i Paris, hvor den danske forsvarsminister Trine Bramsen sammen med en række andre europæiske lande deltog i festlighederne 14. juli i anledning af den franske

nationaldag.

Efter sigende skulle Trine Bramsen have ladet den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske forbundskansler Angela Merkel forstå, at Danmark gerne samarbejder tæt med Frankrig og Tyskland, men også med andre europæiske lande, ikke at forveksle med en Europa-hær, som hun efter eget udsagn udtrykte det.

Det er ikke første gang at Emmanuel Macron eller Angela Merkel har omtalt ønsket og ambitionen om etableringen af en egentlig Europa-hær. I efteråret 2017 uddybede Emmanuel Macron sine tanker og ambitioner. Det skete i en tale på universitetet i Sorbonne, hvor han fremlagde planerne for opstillingen af en EU-interventionsstyrke, et EU-forsvarsbudget og en fælles europæisk militærdoktrin.

Forinden havde Angela Merkel ligeledes understreget behovet for oprettelsen af en Europa-hær som supplement til NATO, ligesom hun allerede i maj 2017 lod sine europæiske kollegaer forstå, at de tider hvor vi i Europa helt og aldeles kunne foranledige os på andre (læs: USA), er forbi.

Det var især Donald Trumps trussel om at annullere sikkerhedsgarantien for de Nato-lande, der ikke investerer to procent af deres BNP i det fælles forsvar, som skabte tvivl om USA's fortsatte engagement i Europa -og dermed også tvivl om NATO's fremtid.

Et stærkere Europa er dog ikke at forveksle med en svækkelse af de transatlantiske bånd. Men der kan ikke være tale om en arbejdsdeling som hidtil, hvor nogle tager sig af de hårde områder, og andre af de bløde og humanitære opgaver.

Europa skal være i stand til at håndtere en hvilken som helst udfordring. Med andre ord: Tyskland har i sinde at optræde mere selvbevidst, og Europa skal kunne manøvrere mere selvstændigt og uafhængigt af USA.

Håndteringen af Europas flygtningekrise er eksempelvis en opgave, som vil strække sig mange følgende år. USA har utvivlsomt ingen interesse i at engagere sig militært i f.eks. Sahel-regionen - eller hvis der skulle opstå en ny borgerkrig i Nordafrika, som Europa ville have interesse i at stabilisere. Såfremt man vil løse Europas udfordringer i fremtiden, kræver det europæiske løsninger.

Uanset om Donald Trump får genvalg som præsident, tyder alt på, at USA's manglende villighed til at engagere udenfor dets eget nære interesseområde er kommet for at blive.

Hvis Danmark ikke skal stå i samme situation som i tiden efter Anden Verdenskrig, er det ovenud vigtigt ,at man fra dansk side involverer og engagerer sig i opbygningen af den nye europæiske sikkerheds- og forsvarsarkitektur. Som udtrykt af netop Angela Merkel hører det fortiden til, at overlade vores sikkerhed til andre.

Hvor Danmark tidligere troede, at medlemsskabet af FN var tilstrækkeligt, tror selvsamme Danmark i dag, at medlemsskabet af Nato alene vil være fyldestgørende.

Med henvisning til de stadig flere og voksende divergerende interesser mellem Europa og USA, udfordringerne med Rusland, et mere selvbevidst Kina og migrationskrisen, vil der ikke være noget alternativ til et samlet optrædende Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område.

Indtil videre har vi været vidne til krig mod Irak og krig i Syren, og i begge tilfælde er det Europa, som er blevet involveret, grundet USA's interesser, og har mærket følgerne med migrations- og flygtningestrømmene.

Storbritannien har allerede lagt sig tæt på den amerikanske retorik i forhold til den eskalerende konflikt mellem USA og Iran. Årsagen er formodentlig, at man med Brexit behøver en partner. Men det bliver et dyrt betalt partnerskab, og selvom Danmark ikke kommer til at melde sig ud af EU, vil Danmark kunne se sig nødsaget til at handle på samme måde som briterne.

Hvor det tidligere var USA og Storbritannien som var retningsgivende, vil det meget vel være Frankrig og Tyskland, som bliver toneangivende i den nye sikkerheds- og forsvarsarkitektur, som er undervejs.

I efteråret 2017 vedtog 25 ud af 28 EU- lande oprettelsen af PESCO, et permanent strukturelt samarbejde inden for sikkerhed og forsvar. Det betyder, at 25 EU-lande og i samarbejde med hinanden vil træffe fælles beslutninger om mulige indgriben.

De lande, som har valgt at stå udenfor PESCO, tæller Danmark, Malta og Storbritannien. Men vil Danmark have (med)indflydelse og bidrage til den europæiske sikkerheds- og forsvarsarkitektur, er det i dag og ikke i morgen, vi skal involvere og engagere os. Europa venter ikke på Danmark, og USA har sin egen dagsorden og interesser at varetage.

Danmark står over for et valg, men ikke noget vanskeligt eller uoverskueligt valg. Enten bliver Danmark fuldt ud involveret i opbygningen af den allerede planlagte europæiske sikkerheds- og forsvarsarkitektur, eller så står vi tilbage som et appendiks til amerikanske interesser gennem et stadig svagere NATO, som allerede har slået revner.