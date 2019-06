Når sjællænderne kan få bane til Ringsted, kan vi vel også få en til Billund

Billundbanen: Det koster en del penge at bygge ny jernbane, men når øst Danmark kan få bygget en ny bane fra Ringsted via Køge til København, kan vi her i vest Danmark vel også få en ny jernbane til Billund lufthavn og videre nordpå.

Skrot jernbanebroen over Vejle Fjord, og brug nogle af de sparede penge på en fremtidssikret løsning til Billund og Danmarks næststørste lufthavn. En løsning, der rækker flere generationer ud i fremtiden. Så får flere gavn af investeringen. Prisen bliver under det halve, som jernbanebroen vil koste.

Men hvordan skal linjeføringen være?

Banestykket fra Vejle til Jelling skal det opgraderes og til hvad? Eller skal det forblive som det er, for så bliver det ikke nogen hurtig forbindelse til Billund.

Banen er enkeltsporet og snor sig gennem Grejsdalen, der er flere niveauoverkørsler, og hastigheden er i dag 70 km/t.

Hvis du kører til Billund i bil, er der vist ikke ret mange der kører op gennem Grejsdalen og til Jelling, for derefter at svinge mod Billund.

Det var på tale med en letbane direkte til Billund. Hvad med en "rigtig" jernbane med to hovedspor fra Vejle til Billund?

Der skal så findes en løsning med at få banen ud af Vejle. Det kunne være en overdækket banegrav eller en højbane, men det må komme an på en nærmere undersøgelse, men er banen først ude af Vejle, kan den i store træk følge motortrafikvejen i direkte linje til Billund for derefter at gå mod nord og tilsluttes den eksisterende bane syd for Give. Således kunne Billund blive en station direkte på strækningen mellem Struer og Vejle. I stedet for den stikbaneløsnin,g der er foreslået, så undgår passagerer fra hele Nordvestjylland at skulle skifte tog.

Hvis den nye bane tilsluttes den eksisterende bane syd for Give, kan banestykket fra Jelling mod Give nedlægges. Problemet med jernbaneoverkørslen af Fårupvejen i Jelling er løst. Banen gennem Grejsdalen kan forblive som den er. Jelling tilsluttes regionaltogs strukturen i trekantområdet med timedrift og stop ved Vejle Sygehus og der kan stadig som turistattraktion, køres med veterantog gennem Grejsdalen og endelig var der måske en mulighed for at Grejsdal station kunne genopstå.

Politikerne taler ofte om at trække i arbejdstøjet, her er nogle ideer, så nu er der mulighed for at smøge ærmerne op og vise, I tænker fremad og langsigtet.