Når chefen kigger med

Overvågning: Chefen kan se, hvor tit du kommer for sent, når du låser dig ind i bygningen med dit nøglekort, eller følge med i om du kører svinkeærinder i firmabilen ud fra gps-systemets rute.

Arbejdsgiveren kan også kigge med i, hvornår du tager en pause fra arbejdet og går på Facebook, for alle hjemmesider, der bliver besøgt i løbet af en arbejdsdag, gemmes automatisk på virksomhedens server og kan nemt findes frem. Og endelig chefen sætte et videokamera op, så han kan se, hvor mange gange i løbet af en dag, du sniger dig til en pause på toilettet.

Om man er chauffør, håndværker, kontorassistent eller sosu-hjælper kan man blive udsat for overvågning på sin arbejdsplads. Og det både med sporing, aflytning eller video.

I takt med at teknologien bag er blevet billigere at anskaffe sig, samtidig med at mulighederne for at kontrollere vores færden, særligt digitalt, aldrig har været lettere at følge med i, kan det virke fristende at kigge med over skulderen som chef.

- Som udgangspunkt må man som chef kun overvåge sine ansatte, hvis der ligger en saglig og driftsmæssig begrundelse til grund for det. Det kan eksempelvis være, at man sætter et kamera op i en butik for at forhindre tyveri, og at medarbejderne derfor må finde sig i at blive filmet i arbejdstiden, men man må ikke bruge overvågning til kun at lure på sine ansatte, siger chefjurist i FOA, Ettie Trier Petersen.

Kan koste

På trods af at man ikke må, betyder det dog ikke altid, at det bliver overholdt. For eksempel kom Føtex i regulær modvind, efter en bagerjomfru i februar i år blev fritstillet, fordi chefen havde set hende spise en kanelsnegl i arbejdstiden på overvågningsmaterialet.

Nyborg Kommune fik også ørerne i maskinen, da det kom frem, at de havde hyret et eksternt firma til at teste it-sikkerheden hos de ansatte med skjult kamera og falske id-kort. Og tilbage i 2007 blev en Matas-indehaver idømt en bøde på 50.000 kroner for at fyre en ansat for at lægge makeup i butikken.

I alle tre tilfælde blev overvågningen brugt ulovligt mod de ansatte, men den går ikke.

- Man må ikke sætte overvågning op for at kontrollere en enkelt medarbejder. Faktisk må arbejdsgiveren heller ikke bruge oplysningerne fra overvågningen til at sanktionere, afskedige eller give advarsler til de ansatte, hvis overvågningen er sket i strid med vores aftale om kontrolforanstaltninger, kan det føre til en sag mod arbejdsgiver, siger Ettie Trier Petersen.

Det kan i sidste ende ramme arbejdsgiveren på pengepungen, hvis sagen skulle ende i Arbejdsretten. I de fleste tilfælde vil det betyde, at der skal betales bod og økonomisk godtgørelse til den krænkede medarbejder.

Teknologien gør det muligt

Det er ikke noget nyt, at chefen gerne vil følge sine medarbejderes gøren og laden i arbejdstiden. I gamle dage stemplede man ind om morgenen og ud til fyraften. I dag kan håndværkere spores af mester via gps'en i varevognen, sygeplejersker udstyres med sporingschips på hospitalerne, og stort set alle butikker fra små lokale købmænd til varehuse har opsat videoovervågning.

Ifølge brancheforeningen Sikkerhedsbranchen har størstedelen af Danmarks omkring 400.000 butikker opsat videoovervågning. Dertil kommer, at teknologien aldrig har været billigere at fremstille eller bedre med knivskarp billedkvalitet, hvilket kan betyde, at flere i fremtiden vil gøre brug af det steder, hvor man ellers ikke har overvågning.

- Man kan sige, at der aldrig har været så mange muligheder for at overvåge og kontrollere folk på den ene eller anden måde som i dag. Vi lever i en dokumentationstidsalder, og der er er ikke meget, vi laver på arbejdscomputeren, der ikke kan spores af arbejdsgiveren, hvis han ville. Spørgsmålet er så, om han vil det, siger Thomas Ploug, som er professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet i København.

Den gode grund skal holde

Der kan være gode grunde til at sætte overvågning op. Af sikkerhedsmæssige årsager på bosteder og institutioner med udsatte borgere giver det fin mening, at man for at passe på personalet har opsat overvågning. Det samme gør sig gældende, hvis overvågningen er kriminalpræventiv eksempelvis i butikker for at undgå tyveri, hærværk og røveri.

Dog skal det tilføjes, at overvågningen ikke må være krænkende for medarbejderen, og at der desuden skal være overvågningsfri zoner på arbejdspladsen for eksempel i kantinen, så man kan holde pause uden at skulle bekymre sig for, om chefen holder øje med en.

- Man kan sige, at i et arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold er man gensidigt kontraktligt forpligtet over for hinanden. På den ene side kan man sige, at der er en række instrumenter, arbejdsgiveren kan bruge for at få opgaverne løst herunder overvågning af den ene eller anden slags. På den anden side har man ret til privatliv, selv om man er på arbejde, siger Thomas Ploug.

En arbejdsgiver må altså ikke bare begynde at overvåge sine ansatte, fordi han skulle have lyst. Som tidligere nævnt skal der ligge en saglig begrundelse for, hvorfor overvågningen indføres, og oven i det skal det varsles seks uger i forvejen.

Det går ikke, at man i nattens mulm og mørke knalder et kamera op, hvis man mistænker, at en medarbejder tager af kassen. Og så må en arbejdsgiver heller ikke bruge det til at kontrollere, hvor effektive de ansatte er, når han vender ryggen til.

Det samme gør sig gældende, hvis det drejer sig om andre former for overvågning, eksempelvis hvis chefen læser ens private mails, eller hvis optagelser af telefonsamtaler bliver brugt imod en medarbejde, selv om de kun burde bruges til intern træning, som man tit hører i forbindelse med kundeservice.

Dårligt arbejdsmiljø

Ifølge en undersøgelse fra Fagbladet FOA har så mange som hver sjette medarbejder i social- og sundhedssektoren oplevet at blive overvåget i arbejdstiden. Men det kan have negative konsekvenser for de ansatte, hvis de bliver overvåget i unødvendig grad.

I en undersøgelse blandt HK Handels medlemmer fra 2015 svarede 12 procent af de adspurgte, at kameraovervågningen på deres arbejdsplads blev brugt til at overvåge medarbejdernes arbejdsindsat. Ud af dem svarede 55 procent, at de havde oplevet, at chefen kommenterede på arbejdsindsatsen.

14 procent anførte, at det skabte usikkerhed på arbejdspladsen, mens 15 procent syntes, det var stressende at blive overvåget.

Også professor Thomas Ploug sætter spørgsmålstegn ved effekten:

- Megen forskning peger på, at øget overvågning skaber mistillid på en arbejdsplads, og det kan være med at skabe et dårligt arbejdsmiljø - også psykisk. Selv om det måske skal øge effektiviteten og produktiviteten, kan det have den stik modsatte effekt. Og medarbejdere, der ikke trives, er et tab for en arbejdsplads, siger han.