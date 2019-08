Muslimsk ritual skal ikke bruges i vores sundhedsvæsen

Debat: At man her 1. august nu skal læse fra Mustapha Itani, der helhjertet går ind for islam, at Nye Borgerlige er ekstrem, er dog det mest uhyrlige at opleve. Den muslimske læge og medlem af regionsrådet for Venstre, Itani, er godt nok på glatis, selv her i højsommeren.

Er det noget, Nye Borgerlige bekæmper, er jo netop ekstremisme, som i den grad opleves fra islamtro mennesker. Derfor ønsker vi ingen indflydelse til islam her i Danmark.

Itani har stor respekt for Lars Løkke Rasmussen, men man må så konkludere, at han nok ikke har respekt for Inger Støjberg, der langt hen ad vejen er enig med Nye Borgerlige.

Regionen vil ikke udtale sig om Mustapha Itanis kluntede opførsel, da det er en personalesag. Men samtidig kan Mustapha Itani godt få adgang til at svare på Avisen Danmarks henvendelser - igennem Regionens kommunikationsafdeling. Det giver jo ingen mening. Det ligner en amatøragtig opførsel fra Regionens side. Ved Regionen i grunden, hvad de mener?

Regionen behandler klager over Mustapha Itani. En læge og medlem af regionsrådet for partiet Venstre. Bl.a. har Ulla Kokfelt og undertegnede, som repræsentanter for Nye Borgerlige, i et indlæg i medierne, kritiseret den muslimske læges måde at opføre sig på som ansat i vores sundhedsvæsen.

Den muslimske læge og regionsrådsmedlem rådgiver, iført en lægekittel med Region Syddanmarks logo, muslimer i religiøse ritualer ud fra både sin lægefaglige viden og islam.

Itani fortæller bl.a., at vrede er djævelens værk, og djævelen er skabt af ild. Han råder til at foretage en spirituel vask, hvis de oplever vrede, når de faster. Det har profeten nemlig berettet. Han fortæller, at er man aggressiv, så er det djævlebesættelse, og så skal man lave rituelle afvaskelser. Det er og bliver misbrug af autoritet, da det, han udfører, er ren og skær muslimsk overtro.