Morgenluft på universitetet

Hvis vi ikke havde fået en ny regering, kunne man tro, at ugens største begivenhed var, at Syddansk Universitet i Odense, Esbjerg og Kolding har bekendt sig til FNs 17 verdensmål. Både SDU-rektor Henrik Dam og SDU-formand Niels Thorborg erklærede ligefrem, at universitet ikke kun skal efterleve de 17 verdensmål - det skal fremover være de 17 verdensmål.

Det er i sig selv ikke nogen kontroversiel udmelding. Verdensmålene handler for eksempel om at afskaffe fattigdom, stoppe sult, skabe mindre ulighed og styrke et ansvarligt forbrug.Det er formentlig de færreste, der er uenige i det.

Der findes snart heller ikke det gymnasium eller den folkeskole, der ikke har implementeret de 17 verdensmål i undervisningen. Selv børnehaver er i fuld gang med at indarbejde verdensmålene - der findes oven i købet en vejledning fra Sprog & Leg med anvisninger til, hvordan man leger fattigdomstemaet ind i børnehaverne ved at synge "Sørens far har penge" og hvordan man bygger et bjerg af is og ser det smelte, hvis man vil lave en leg om klimaet.

Nu er Syddansk Universitet altså også kommet med på bølgen. Man kunne så tænke, at det sker der nok ikke så meget ved. Det er i hvert fald erfaringerne fra kommunerne, hvor lederne også er vilde med FNs verdensmål. Ifølge Deloittes rapport "Fra globale mål til lokal udvikling, 2018" betragter tre ud af fire kommunale ledere FN's verdensmål som vigtige for deres kommune. Men kun få af dem har sat konkret handling bag ordene i form af handleplaner.

Alligevel fik SDUs beslutning det ellers netop afkølede folketingsmedlem fra Liberal Alliance, Henrik Dahl, til at blusse op igen:

"Det er sådan noget, der smadrer de sunde tanker bag velfærdsstaten og tillige smadrer det værdigrundlag, den vestlige verden bygger på", spruttede Henrik Dahl, og mente i øvrigt, at rektor og bestyrelsesformand var i gang med at omdanne det fri universitet til en "politisk pseudo-religiøs forkyndelsesfabrik".

For andre vil SDUs hyldest til de indlysende rigtige værdier måske vække mindelser om den flegmatiske administrerende overlæge, Einar Moesgaard, fra tv-serien Riget - i Holger Juul Hansens skikkelse - der forsøgte at indføre "Operation Morgenluft" på sin afdeling i et fortvivlet forsøg på at give de ansatte noget at stå sammen om.

Men uanset om rektor Henrik Dam har ret i, at det er selve universitetets eksistensberettigelse at gå forrest for i kampen for at nå de 17 verdensmål eller om Henrik Dahl har en pointe i, at universiteter skal forske og fremlægge resultater - også selv om de eventuelt kommer på tværs af nogle i forvejen definerede verdensmål, så er SDU i Odense allerede godt i gang.

For eksempel kan man allerede nu få rabat på kaffen i kantinen, hvis man medbringer sin egen termokop, fordi det sparer materialer og dermed understøtter FNs verdensmål nummer 11, 12, 13 og 14, der handler om henholdsvis bæredygtige byer, ansvarligt forbrug, klimaindsats og livet i havet.