Mød meningsmennesket Jeanette Varberg: Superpendler med et svirp fra Romerriget

Jeanette Varberg er fascineret af jægersamler-samfundets arbejdsdag på fire timer. Men hun knokler med at skrive bøger og som museumsinspektør på Nationalmuseet. Som debattør bruger hun fortiden til at sætte perspektiv på Trump, affald og middelklassen.

- Jeg debatterer ikke for at debattere. Det vigtigste er for mig at give et historisk perspektiv på noget, vi snakker om i dag. Jeg kan trække de lange linjer ind i nutidsstoffet, og det giver en anderledes vinkel end den store strøm af meningsdannere, som hele tiden vil mene noget om i dag. Jeg kan give et svirp, når jeg får romerriget, Egypten, England i 1700-tallet blandet ind i det. Det perspektiv kan man godt lide derude, konkluderer Jeanette Varberg.

Dermed har museumsinspektør Jeanette Varberg alligevel tid til interview på telefon fra Hovedbanegården i København efter timer i et lydstudie i Vanløse, hvor hun er ved at indlæse 600 sider af sin nye bog "Viking. Ran, ild og sværd".

Rane Willerslev har afbrudt sin barsel for at vise landets nye kulturminister rundt på Nationalmuseet.

Jeanette Varberg er født 13. maj 1978 i Odense.Hun bor i Stensballe ved Horsens sammen med sin mand, Klaus Risskov Pedersen, som også er arkæolog - de er gift og har været kærester i 20 år i år. Sammen har de børnene Arthur og Frida på 7 og snart 10 år. Jeanette Varberg er uddannet mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet i 2006, og samme år deltog hun i ekspeditionen Galathea 3 og var blandt andet med til at udgrave et skelet på øen Mbuke i Papua Ny Guinea. Hjemvendt var hun som faginspektør med til at planlægge og opbygge Moesgaard Museums arkæologiske og etnografiske udstillinger og arbejdede på museet frem til januar i fjor, hvor hun fik job som museumsinspektør på Nationalmuseet. Hun er forfatter til flere bøger: I 2014 udgav hun bogen "Fortidens Slagmarker - krig og konflikt fra stenalder til vikingetid", og for den og sin formidling modtog hun i 2014 DR's Rosenkjærpris og Blixenprisen for årets faglitterære udgivelse i 2015. I 2014 fik hun sit internationale gennembrud med opdagelsen af, at 3400 år gamle glasperler fundet i Danmark stammer fra det gamle Egypten og Mesopotamien. Hendes primære arbejde handler om nordeuropæisk bronzealderforskning, krig, migration, handel og religion. Hun er en aktiv formidler af sit fag i form af foredrag, har skrevet for Altinget.dk og været fast analytiker på DR Historie.

Globaliseret bronzealder

Selvsikkerheden blev slået fast, da Jeanette Varberg gennem sin forskning dokumenterede, at globaliseringen allerede var godt i gang i bronzealderen ved at knytte forbindelse mellem Mesopotamien og Norden. Hun fastslog, at nogle blå glasperler stammede fra et sted 150 kilometer syd for Bagdad i det gamle Mesopotamien. Det fik Huffington Post og Washington Post til at ringe til arkæologen fra Moesgaard Museum.

- Det er enormt sjovt at blive ringet op af journalister fra hele verden, og det giver en selvsikkerhed i ens arbejde. Det slog mit navn fast.

Hvad har opdagelsen rykket ved din opfattelse af den tid?

- Det har været et missing link mellem Middelhavets handel og det, vi kalder Norden eller den nordiske bronzealder. En lille perle af glas har åbnet for et billede af Egypten og Kongernes Dal og forbinder det med vores verden - et tegn på kontakt. Det er en stor erkendelse.

I fjor fik Jeanette Varberg job som museumsinspektør på Nationalmuseet, hvor de interne forhold blev landskendt gennem reality-serien "Ranes Museum" på DR. Seerne har fulgt en grædefærdig direktør, og besparelserne har også påvirket Jeanette Varberg og giver indirekte brændstof til hendes klummer i avisen Danmark.

- Hvordan har nedskæringerne påvirket dit arbejde som museumsinspektør?

- Det tager megen energi, når gode kolleger risikerer fyring på grund af en politisk grønthøstermetode. Det er som at sætte bremseklodserne halvt i på vej ned ad en bakke, og jeg håber, at den grimme udfordring er ved at være forbi.

Hvor langt kan man som offentligt ansat gå som debattør?

- Jeg er meget bevidst om at holde mig inden for de rammer, hvor jeg skal agere og ikke gå over stregen. Jeg ser det som en blanding af en pligt og fornøjelse. Nogle lever af at være debattører, men jeg medierer, fordi jeg samtidig er offentlig ansat. Men nogen skal sige det.

Hvor går grænsen?

- Man må godt råbe op, når ens kolleger står til at blive fyret på grund af politiske beslutninger, som man synes er fejlagtige. Men personligt fnidder kommer ikke klummer ved.