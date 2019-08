Modeugen overraskede for en gangs skyld: Flere designere har noget på hjerte

Som forholdsvis nytilkommen i modebranchen har jeg et dobbelt forhold til Copenhagen Fashion Week og alle dens personaer, som to gange om året træder ud af insta-feedet og ind på Københavns fortove. Det er i sig selv et show at se, hvordan influencerne ankommer til showene i farveskrig og strudsefjer, med Chanel-tasker, katteøje-solbriller og klipklap-sko. Med indstuderede walks og poseringer kæmper de om streetfotografernes opmærksomhed og vogter på hinandens popularitet.

Som repræsentanter for noget så gammeldags som et print-blad - og endda over 30 og i almindeligt pænt tøj - står vi ved siden af og prøver mest af alt ikke at stå i vejen. Jeg elsker at betragte scenariet; på én gang betaget af æstetikken og med en næsten ubændig trang til at råbe "Get a life!"

Selve modeshowene har jeg også typisk haft modsatrettede følelser for: På den ene side en stor respekt for designerne, som igen og igen skal genopfinde deres brand i et forsøg på både at imponere branchen og køberne. På den anden side ofte skuffet over den manglende historiefortælling. Jeg kommer fra tv-branchen og forstår det ikke: Hvis man alligevel har lejet et fedt venue, hyret 20 performere og brugt et halvt år på at lave kostumerne, hvorfor så ikke kommunikere stor underholdning med et tydeligt budskab? At se udtryksløse modeller gå ligeud fortæller mig ikke noget.

Men jeg kommer opmuntret ud af denne modeuge. Mange vil noget mere. Hos Stine Goya blev tøjet vist frem i en danseperformance af transpersoner med diva-attitudes. Designer's Remix går efter 100 procent bæredygtighed i 2020 og viste det på en catwalk formet som jordkloden. Ganni fyrede op under fællesskabet og festede med Mø, og de modige piger bag Saks Potts jonglerede med modsætninger; vilde cowboystøvler i collab med Ecco, et levende symfoniorkester og popklassikere.

Det er, som om modebranchen har fået mere på hjerte. Og det kan ikke være en dårlig ting.