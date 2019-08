Debat: Kan du huske de lokale politistationer? Måske kendte du endda navnet på de lokale politibetjente? Det var dengang, politiet ikke var langt væk. Det var trygt med det lokale politi. Men nu føles nærheden desværre meget langt væk.

Meget er sket, siden Venstre, De Konservative, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF vedtog den centraliserende politireformen i 2006. Politiet er blevet samlet på store politistationer i større byer, mens de små lokalsamfund er blevet støvsuget for blå blink og uniformer. Det har betydet, at danskerne har fået mindre tillid til politiet.

I en Megafon-måling fra maj 2019 svarer 44 procent, at deres tillid til politiet er blevet svækket i de seneste 10 år, mens blot 12 procent siger, at de har fået mere tillid til politiet. I samme måling svarer kun 5 procent, at de tror, at politiet vil opklare et indbrud i deres hjem, mens 83 procent tror, at indbruddet aldrig vil blive opklaret.

Det er alarmerende tal. Det kan ikke være rigtigt, at danskerne skal være usikre på, om politiet kan levere tryghed og sikkerhed. I et forsøg på at rette op på de kritiske tilstande, har politikerne pålagt politiet, at de skal køre mobile politistationer ud i det danske land i ny og næ. Det har fået flere politibetjente til at gøre det klart, at de mobile politistationer er spild af tid og gode politikræfter.

I Nye Borgerlige er vi på linje med vores dygtige politibetjente. Vi mener ikke, at de mobile politistationer er tilstrækkelige. De skaber en falsk tryghed, og de retter ikke op på de skader, politireformen har medført. Mobile politistationer kan ikke erstatte lokale politistationer.

Derfor mener vi, at de lokale politistationer skal genoprettes, og den lokale politidirektør skal have frihed og ansvar til selv at tilrettelægge ressourcerne. Vi er nødt til at lytte til vores hårdtarbejdende politifolk og til de danskere, der eksempelvis oplever, at politiet ikke kommer, når de ringer, eller at deres sager om forbrydelser henlægges i årevis.

Politireformen har bevirket et hav af DJØF-regler, der ødelægger politiets arbejde. Det er tid til at gå andre veje. Der er et stort behov for, at danskerne igen kan føle sig trygge. Derfor vil vi forsøge at råbe partierne, der står bag politireformen, op. Vi vil fortælle dem, at det er på tide, at lokalpolitiet kommer tilbage. Ikke i form af mobile politistationer - men i form af lokale politistationer med ordentlig bemanding.